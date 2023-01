Analyse: Duo kan løfte Aalborg Håndbold efter VM-triumf

STOCKHOLM:Først og fremmest bliver jeg nødt til at sige, at det er vanvittigt imponerende og et udtryk for høj, høj klasse, at Danmarks håndboldherrer nu har vundet VM tre gange i træk og skrevet sig ind i historiebøgerne.

Jeg er dybt imponeret over den måde, som Nikolaj Jakobsens mandskab overvandt et fantastisk fransk mandskab i finalen, for det var en helt unik dansk bredde, der sikrede sejren og dermed guldet.

Mikkel Hansen spillede en rigtig fin første halvleg, hvor han godt nok ikke skød på mål, men hans overblik og afleveringsspil var i verdensklasse. Dermed bidrog Aalborg-profilen til at holde den danske angrebsmotor kørende og skabe ubalance i Frankrigs forsvar.

At Mikkel ikke spillede fra anden halvlegs start, tror jeg handlede om, at han skulle lave det lange skifte fra angreb til forsvar, og da Rasmus Lauge samtidig kom ind og brændte banen fuldstændig af, var der ikke rigtig nogen grund til at bringe Mikkel i spil igen. Danmark blev jo ved med at producere fint i angrebet.

Rasmus Lauge (th.) afløste Mikkel Hansen i anden halvleg og brændte banen fuldstændig af. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Jeg noterede mig, at TV 2's kommentatorer undervejs i kampen lancerede mulige knæproblemer hos Mikkel Hansen, men jeg synes nu ikke, at han så synderligt hæmmet ud. Så det håber jeg ikke er noget alvorligt, for ved den her slutrunde har han vist det bedste spil, vi har set fra ham i det seneste halve år.

Det samme kan man sige om Aalborg-kollegaen Henrik Møllgaard, der fra og med mellemrunden ved VM viste et tårnhøjt forsvarsniveau. Han bidrog stort til, at der var bund i den danske defensiv, og hvis Møllgaard tager det her niveau med sig hjem til Aalborg Håndbold, vil det jo være en markant styrkelse af holdet. Og det ser jeg ikke nogen grund til, at han ikke skulle gøre.

Det samme gælder Mikkel Hansen, og der er ingen tvivl om, at den form og selvtillid, Aalborg-duoen tager med sig hjem fra VM, vil kunne gavne den nordjyske klub i både Champions League og den danske liga.

Der er dog heller ingen tvivl om, at Aalborgs største ligarivaler fra GOG får en spiller hjem, der kan løfte dem. Alle må jo sidde med kæben nede ved knæene, når de ser en så ung og i slutrundesammenhæng uprøvet spiller som Simon Pytlick vise nerver at stål og eksekvere på et niveau helt uden for kategori i en VM-finale.

Men sådan kunne man sige om næsten alle de danske spillere. De sluttede VM med en fantastisk håndboldkamp, og det er ganske enkelt svært at finde superlativer nok at sætte på den præstation.