Analyse efter dansk nedtur: Det måtte ikke ske

HÅNDBOLD:Det skete bare ikke…. Det, der bare ikke burde kunne lade sig gøre, skete alligevel søndag eftermiddag i Jyske Bank Boxen.

Bronzekampen mellem Danmark og Kroatien ved kvindernes EM kommer aldrig til at skrive sig ind i historiebøgerne på kvaliteten af spillet, men den får desværre en central placering alligevel på baggrund af den gigantiske overraskelse, som Kroaterne leverede.

Set med danske briller var det et landshold, som slet ikke var til at genkende. Alt det gode spil, sikkerheden og flowet, de klare og tydelige aftaler, og den stærke defensiv med Sandra Toft som sidste skanse var væk.

Et kæmpe antiklimaks på et EM, som på alle parametre viste fremgang og håb for fremtiden, men alligevel ender med skuffelsen over, at det mod turneringens overraskelse Kroatien ikke endte med danske bronzemedaljer.

Det var specielt i angrebsspillet, at de danske spillere havde det svært. Alt for mange gange blev bolden bare hældt ind til stregspillerne uden adresse, lige som forsøget på at iscenesætte de danske skytter i alt for høj grad skete med krydsspil med bold i modsætning til bevægelse uden bold.

Kroaterne skal selvfølgelig have stor anerkendelse for at spille deres chance og tro på endnu en overraskelse ved dette EM, efter i mellemrunden og i semifinalen at være blevet kørt over at de to finalister.

Landstræner Jesper Jensen og de danske spillere skal naturligvis bruge noget tid på at komme sig over skuffelsen og de missede medaljer, og den kommer til at sidde i kroppen og hovederne et stykke tid.

For selv om der var mange gode ting og fremgang på meget omkring spillet og holdet under slutrunden, så ligger så stor en chance for medaljer til Danmark nok ikke lige om hjørnet. Chancen bliver næppe større end denne.