Analyse: En kæmpe streg i regningen for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:En ulykke kommer sjældent alene. Således heller ikke for Aalborg Håndbold, der i den grad blev hæmmet af to fraværende stregspillere i den meget imødesete udekamp mod THW Kiel.

Én ting er en sygdomsramt Jesper Nielsen, men med René Antonsens exit fra kampen efter kun to minutter, var det direkte svømning i modstrøm op ad Kielerkanalen.

Der er sagt og skrevet meget om Aalborgs bredde i denne sæson, men helt naturligt kan selv ikke Danmarks bedst besatte håndboldholdkort klare sig mod en af verdens største klubber, når man mangler to nøglespillere i sin defensiv.

På trods af de svære arbejdsbetingelser fik Aalborg Håndbold atter vist, at der er bund i ambitionen om at blive et af verdens bedste hold, men man fik også set, hvor begrænsningerne ligger for nordjyderne, når en modstander af Kiels kaliber står på den modsatte banehalvdel.

Niklas Landin fik for gud ved hvilken gang vist, at han er en mesterlig målmand. Han fik det til at se legende let ud, når han pillede pynten af frie Aalborg-skytter. Den aura, der omkranser ham, er næsten fysisk synlig. I den direkte duel mod Aalborgs verdensstjerne Aron Palmarsson var det klart Landin, der ikke bare vandt kampen men også kampen i kampen.

Aalborgs islandske storskytte stemplede ikke for alvor ind i kampen, og det er der altså brug for i disse topkampe. Her manglede Aalborg denne aften en dåseåbner fra distancen. Palmarsson har allerede vist sin store klasse, og derfor er der også notorisk store forventninger til ham. Dem indfriede han ikke i Kiel, hvor man for øvrigt tog flot imod ham. Man glemmer ikke sine tidligere zebra-helte på de kanter. Med Palmarssons store vindermentalitet, så vil det ligne ham dårligt, hvis der ikke bliver taget voldsomt revanche næste onsdag i Aalborg, når de to hold mødes igen.

Landin er latterligt god

Det er muligvis et genoptryk af tidligere nævnte sætninger, men en aften i Landins nærvær gør det krystalklart, hvor meget en verdensklassekeeper kan rykke, når det for alvor spidser til. Niklas Landin var i store træk den afgørende forskel på de to hold denne aften.

Simon Gade bød ind med flere fine redninger, men han kunne ikke følge med Landins vanvittige niveau. Det er der ikke nogen på kloden, der kan. Han har forlænget sin aftale med Kiel, men man kan da kun drømme om, at han en dag er at finde i Aalborg. Med sådan en keeper vil Aalborg være i stand til at tage endnu et skridt mod en mere permanent plads omkring Final4-bordet.

Foto: Lars Pauli

Apropos Final4 så kan torsdagens nederlag i Kiel vise sig at blive afgørende for chancen for at komme til Køln i denne sæson.

Torsdagens nederlag i Kiel betyder, at ambitionen om at slutte som et af de to øverste hold i gruppen fik et hak i tuden. Det er stadig muligt, men det kræver næsten, at Aalborg gør rent bord i de resterende gruppekampe.

Det er altafgørende for denne sæsons ambitioner om en gentagelse af Final4-deltagelsen i Køln, at Aalborg dels slipper for en 1/8-finale og samtidig undgår et potentielt møde med Barcelona i en kvartfinale. Selvom det spanske storhold er set stærkere, så er der ingen, der har lyst til at løbe ind i et dobbeltopgør mod den forsvarende Champions League-vinder.

Aalborg-træner Stefan Madsen valgte klogeligt at fokusere på, at det først og fremmest handler om at komme videre fra gruppen, hvilket ikke er sikkert endnu, men med det niveau, som Aalborg lagde for dagen i Kiel kan man ganske enkelt ikke være i tvivl om, at niveauet er til at avancere fra gruppen og være i stand til at udfordre stort set alle hold i verden over to kampe.