Analyse: En ny stjerne blev født i Aalborg Håndbolds pragtpræstation

AALBORG:Felix Claar, Aron Pálmarsson, Lukas Sandell og Mikkel Hansen.

Det kunne være en opremsning af Aalborg Håndbolds fire største profiler, men navnene er faktisk bare et udpluk af den afbudsliste, som nordjyderne mødte op til torsdagens Champions League-brag mod GOG med.

Også Jesper Nielsen og Martin Larsen sad udenfor, og i det perspektiv leverede aalborgenserne en af de absolut største bedrifter i klubbens historie, da man med en 30-28-sejr tog et godt skridt mod at sikre sig en plads i kvartfinalerne og to opgør mod Barcelona.

Aalborg Håndbold har som udtalt ambition at spille med i de helt sjove kampe i Champions League, men da nyheden om torsdagens skadesliste tikkede ind, var det helt rimeligt at forvente, at nordjydernes rolle nærmest allerede ville være udspillet inden næste uges returkamp.

Sådan er det ingenlunde nu. Intet er afgjort før kampen i Odense, og Aalborg har formentlig brug for, at i hvert fald et par af de skadede profiler klarmeldes, hvis føringen skal holde hele vejen hjem, men bare det at muligheden for en kvartfinale lever i bedste velgående, er langt over forventning.

Det var til øredøvende jubel i Sparekassen Danmark Arena, da Buster Juul torsdag fik sit comeback efter et halvt års fravær. Fløjspillerens første aktion var at brænde et straffekast, men det fik han senere revancheret. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De mange fravær gav nogle ret så uvante konstellationer i bagkæden, så det var en stor overraskelse, at Aalborg Håndbold var i teten i stort set hele første halvleg. Defensivt leverede Aalborg Håndbold en pragpræstation, mens det også hører med til historien, at flere af GOG's største profiler var meget langt fra topniveauet.

Det var ingredienserne til, at Aalborg Håndbold i slutningen af første halvleg med fire mål i træk kunne gå fra 11-10 til 15-10, og det særdeles veloplagte publikum i Sparekassen Danmark Arena kunne ane et sensationelt godt udgangspunkt før returkampen.

Aalborg Håndbold gik til pause foran 16-12, men anden halvleg var ikke gammel, inden det forspring næsten var spist, da GOG reducerede til 17-16.

Da det afbudsramte Aalborg-hold var mest presset, trak cheftræner Stefan Madsen et nyt es ud af ærmet med introduktionen af unge Marinus Munk. Den eksplosive bagspiller bidrog med flere fornemme scoringer og var stærkt medvirkende til, at forspringet på fire mål blev genetableret med 10 minutter tilbage af kampen.

I den anden ende brillerede Simon Gade også med flere store redninger, mens Marinus Munk bare fortsætte med at drive gæk med GOG-forsvaret.

Er torsdagens præstation retvisende for den 19-årige venstre backs potentiale, er en ny stjerne født.

I slutfasen fik GOG reduceret Aalborgs føring med et par mål, men det kunne slet ikke fjerne indtrykket af, at nordjyderne havde leveret en meget opsigtsvækkende bedrift.