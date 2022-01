Analyse: Et stort nordjysk aftryk hos danske guldfavoritter

HÅNDBOLD:Er det mandlige danske håndboldlandshold anno 2022 det bedste, vi har set i dansk håndboldhistorie? Vi er i hvert fald godt deroppe på ranglisten over all time-bedste danske landshold. Det er med andre ord et ekstremt stærkt udgangspunkt, som det danske landshold har forud for sin EM-kampagne, der begynder torsdag aften med et opgør mod Montenegro.

Ikke nok med at Danmark er historisk gode, så er der indtil videre heller ingen corona-problemer i den danske trup, mens stort set alle andre EM-deltagende nationer er ramt af corona i større eller mindre omfang. Kort sagt kan corona ende med at ødelægge EM-slutrunden, men kommercielle hensyn betyder i min bog, at det aldrig for alvor har været på tale at aflyse arrangementet. Det er en tanke værd, at Danmark pt. er den nation i verden, der bedst vil kunne håndtere en stribe corona-afbud. Bredden er absurd god i dansk herrerhåndbold i disse år.

Den cocktail gør, at det vil være skuffende, hvis Danmark ikke er med i finaleweekenden om nogle uger.

Der er mange grunde til at pege på Danmark som en oplagt EM-favorit. Et af de tungtvejende argumenter er ikke mindst en solid dansk defensiv, der har et kæmpe Aalborg Håndbold-aftryk på sig.

Henrik Møllgaard er en helt central figur i det danske forsvar, og den anden Aalborg-spiller i den danske EM-trup, René Antonsen, kan måske også komme i spil undervejs. Når Antonsen er foretrukket frem for andre stregspillere skyldes det blandt andet, at han er vant til at begå sig på et højt internationalt niveau i Aalborgs Champions League-kampe, og så er han vant til at arbejde sammen med Henrik Møllgaard.

På samme måde er samarbejdet mellem Møllgaard og Magnus Saugstrup også en hjørnesten i det danske forsvar, og de to kan meget vel blive den foretrukne duo i midterforsvaret. Simon Hald er også en stor del af den defensive ligning, og han supplerer Saugstrup og Møllgaard perfekt. Hvor Saugstrup er den mere bevægelige forsvarsspiller, der også kan lægges frem i et 5-1-forsvar, så er Simon Hald den store fysiske spiller, der kan tage fra, når vi møder de fysisk stærkeste hold.

Det er lidt sjovt, at det fjerde danske forsvars-es Henrik Toft også har en fortid i Aalborg Håndbold. Man må bare hylde en lang tradition for at udvikle streg- og forsvarsspillere til absolut højeste niveau i Aalborg. Det kommer i den grad det danske landshold til gode i disse år.