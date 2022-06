Analyse: Finale-GOG i nødden ændrer ikke på, at Aalborg er den førende klub

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har i de seneste fire sæsoner haft sort bælte i at vinde titler og ikke mindst i at få tætte kampe til at vippe over på deres side. Det kan nærmest tælles på én hånd, hvor mange gange nordjyderne har tabt en afgørende kamp, som har været tæt.

Måske derfor var der vantro i blikkene hos mange af de Aalborg Håndbold-fans, der lige skulle sluge søndagens finalenederlag til GOG. Usårligheden, som utallige succesoplevelser har skabt en fornemmelse af, var brudt.

Erkendelsen af, at Aalborg Håndbold rent faktisk kan tabe en tæt DM-finale under Stefan Madsens ledelse, var ved at bundfælde sig.

Når det er sagt, skal GOG og Aalborg have kæmpe ros for at levere den DM-finaleserie, der uden tvivl har haft det bedste internationale snit over sig i dansk håndboldhistorie. Det er to europæiske tophold, der tørnede sammen, og det har bare været fedt. Derfor er det heller ikke nogen sensation, at GOG løb med guldet og berøvede et feststemt hjemmepublikum den årlige guldfest.

Isoleret set var det skønt for GOG at vinde DM-guldet søndag, for jeg tror jeg simpelthen ikke, at de kommer i nærheden af en DM-titel i de næste par sæsoner.

Stefan Madsen og Aalborg Håndbold kan med rette indstille kursen mod at generobre DM-guldet. Foto: Henrik Bo

Mens Aalborg Håndbold opruster med Mikkel Hansen, Mads Hoxer, Niklas Landin og Simon Hald i løbet af de næste 15 måneder, så siger GOG farvel til Mathias Gidsel, Thorbjørn Bergerud, Oscar Bergendahl og flere andre. Men særligt tabet af de tre spillere kommer til at blive umuligt at lukke på den korte bane for GOG. Nok er det Danmarks største talentfabrik, men tabet af tre verdensklassespillere vil gøre ondt på ethvert håndboldhold. Så mens Aalborg Håndbold opruster, skal GOG i gang med en genopbygning, som kan tage pusten fra selv de mest inkarnerede gør det selv-entusiaster.

Derfor ligger alt serveret til Aalborg Håndbold i de kommende år. GOG skal nok komme til at bide fra sig, men slet ikke i samme omfang som i denne sæson, hvor fynboerne på det sportslige plan var en ligeværdig modstander for Aalborg Håndbold.

Aalborg Håndbold har positioneret sig på en måde, som gør klubben til et efterstræbt men også uopnåeligt bytte for de danske ligakonkurrenter. Klubben er løbet godt og grundigt fra sine danske kollegaer, hvad økonomien angår. Den position vinder man, som man erfarede søndag, ikke automatisk guld i, men man sandsynliggør, at det oftest bliver til guld.

Aalborg Håndbold tabte til GOG i den anden DM-finale i Sparekassen Danmark Arena og fik dermed sølvmedaljer. Foto: Henrik Bo

Brøndbys fans har det seneste år sunget: "Danske mestre" ved enhver given lejlighed. Velvidende, at den sang skulle pakkes væk igen efter et år. På samme måde skal GOG's fans også skynde sig at få sunget deres mesterskabssange i en rasende fart og mange gange, for Aalborg Håndbold-toget kommer buldrende i de næste sæsoner, og man kan godt forvente, at de øvrige danske hold bliver efterladt på perronen. Lige nu er GOG dansk mester, men Aalborg Håndbold er dansk håndbolds største klub. Det var man i går, og det er man også i morgen

Blandt andet derfor ligner det også et oplagt wildcard til Champions League for Aalborg Håndbold i den kommende sæson. Husk lige på, at næste gang Aalborg løber ind til en ligakamp, bliver det med Mikkel Hansen på holdkortet.

Spillerne, træner og leder fra Aalborg Håndbold var forståeligt meget skuffet over at tape kampen til GOG