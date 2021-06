Analyse før EM: Danmark kun en bomber fra Europas top

FODBOLD:For mere end to år siden begyndte det danske fodboldlandshold på den rejse, der nu kulminerer med historiens første EM-kampe på hjemmebane.

I den første kvalifikationskamp på udebane mod Schweiz var Danmark bagud 0-3, men fik alligevel point ud af anstrengelserne på en fabelagtig finish - kulminerende med Henrik Dalsgaards hovedstødsscoring til 3-3.

Se hele kampprogrammet for EM nederst i artiklen

Siden dengang er det danske holds niveau gradvist steget. Åge Hareide skal have ros for at have bygget en stærk defensiv op med Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Andreas Christensen som grundpillerne, og siden har Kasper Hjulmand tilsat noget stærkt offensivt krydderi, som samlet set gør Danmark til en ”dark horse” ved denne slutrunde. Ikke mindst fordi holdet spiller de første tre kampe i Parken.

Kasper Hjulmand har historisk sit det stærkeste spillermateriale nogensinde til sin rådighed. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den danske landstræner har dog også bedre kort på hånden her i 2021, end nogen af hans forgængere nogensinde har haft. Hjulmand har en voldsom palette af profiler fra store europæiske mandskaber at vælge imellem, og helt den samme luksusmenu fik hans forgængerne Sepp Piontek (i 80’erne) og Richard Møller Nielsen (i 1992) altså ikke serveret.

Derfor kan man med rette stille krav det danske landshold, og de skal i hvert fald som minimum sikkert videre fra den indledende pulje, hvor Finland, Belgien og Rusland venter. Herfra kan alt ske, for på dagen kan Danmark besejre alle lande i Europa.

Bedste bud på en modstander i ottendedelsfinalen er Tyrkiet eller Schweiz med Amsterdam som værtsby, og det er også en opgave, der kan løses. Kvartfinalen ligner for mig en realistisk endestation for Danmark, og når holdet først så langt, vil slutrunden set med rød-hvide briller være godkendt.

Jævn Europa-top

I forhold til at pege på en EM-favorit er jeg tilbøjelig til at nævne Portugal og Frankrig, men Spanien, Belgien, England, Italien og Tyskland kan i princippet være et ligeså godt bud. Bredden i europæisk landsholdsfodbold er mere jævn end nogensinde.

Men lad os tage én kamp ad gangen, som fodboldspillere jo ofte ynder at gøre. Det handler for Danmark om at slå Finland i aften, for det er på papiret den mest overkommelige modstander overhovedet ved slutrunden, og kan man ikke løse den opgave, bliver det svært at drømme stort.

Finland er for mange lig den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki, og Norwich-angriberen har da også scoret halvdelen af sin nations landsholdsmål de seneste mange år. Kan danskerne lukke ned for ham, er det svært at se, hvor truslen skal komme fra.

16.000 bakker Danmark op mod Finland, mens der ventes 25.000 på plads til de sidste to gruppekampe. Arkivfoto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Danmarks offensiv bør være en klasse bedre end Finlands defensiv, selvom min eneste anke ved det danske hold er, at der mangler en decideret bomber på toppen. Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius og Kasper Dolberg har vist evnerne i glimt, men én af dem må gerne bryde ud i lys lue ved EM.

For mig at se er det dog kun nerver og forventningspres, der kan forpurre en perfekt dansk EM-start. De 16.000 danskere, der er på plads i Parken, bør dog give de fornødne vinger og være garant for tre point.