Analyse: GOG er foran - men Aalborg Håndbold er guldfavoritter

HÅNDBOLD:Det niveau, Aalborg Håndbold viste i første halvleg af lørdagens topkamp mod GOG, matchede noget af det bedste, man har set fra Stefan Madsens tropper i denne sæson.

Angrebsspillet var uhyggeligt, for tempoet var virkelig skruet i vejret, men alligevel lavede aalborgenserne næsten ingen tekniske fejl.

Felix Claar i særdeleshed - og Henrik Møllgaard i lidt mindre grad - styrede spillet suverænt og assisterede til den ene holdkammerat efter den anden.

I anden halvleg kunne Aalborg Håndbold siden skifte flittigt ud og alligevel holde fast i forspringet mod et GOG-hold, der spillede væsentligt mere smalt.

Netop bredden er et trumfkort hos Aalborg Håndbold, som kan blive guld værd, når det danske mesterskab skal afgøres mod slutningen af sæsonen.

Til den tid er fløjspillerne Buster Juul og Jonas Samuelsson tilbage og gør bare valgmulighederne fra bænken endnu flere. Jeg kan ikke se andet, end at Aalborg er favoritter, hvis guldduellen som forventet skal stå mod GOG.

Det spiller også ind, at Aalborg Håndbold har været matchet mod verdens bedste i Champions League og også bliver det fremadrettet, hvor de har gode muligheder for at nå en kvartfinale.

Hvis man skal dryppe lidt malurt i bægeret, og kræve endnu mere af de danske mestre, så kan forsvarsspillet stadig blive bedre - ligesom målmændenes redningsprocent også gerne må hæves et par procent.