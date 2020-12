Analyse: Hårde odds for dansk EM-semifinale

HÅNDBOLD:De danske håndboldkvinder er som forventet videre til mellemrunden ved EM på hjemmebane, og at de må nøjes med at tage to point med fra anstrengelserne i den indledende pulje, er ikke noget stort chok.

I tirsdagens puljefinale mod Frankrig var Jesper Jensens udvalgte oppe mod et meget stærkt fransk mandskab, og det niveau befinder det ”nye” danske landshold sig forståeligt nok ikke helt på endnu.

Det positive var, at danskerne langt hen ad vejen pressede favoritterne, inden de måtte give fortabt. En meget stærk fransk defensiv samt individuelle kvaliteter i angrebsspillet gjorde til slut udslaget.

Så kan man altid diskutere, om ikke Jesper Jensen burde have skiftet strategi til at spille syv-mod-seks noget før - eller om han skulle have givet Althea Reinhardt chancen i målet noget før.

Tretrinsraket i mellemrunden

Tilbage står dog, at kravet til Danmark formentlig er sejre i alle tre mellemrunde-kampe, hvis de skal videre til semifinalen. Det bliver en stor mundfuld, for det kræver blandt andet, at et meget stærkt russisk hold skal nedlægges på tirsdag.

Danskerne skal dog koncentrere sig om én opgave ad gangen, og det starter mod Sverige fredag. De har ikke imponeret indtil videre, og vi kender også alt til deres spil, så det er en kamp, der skal og bør vindes.

Så bliver det markant sværere mod Spanien på søndag. De spiller med et meget bevægeligt forsvar, der forsøger at bryde modstanderens angrebsspil, og det passer mindre godt til det nuværende danske landshold.

Ekstra hvil og hæderlig kulisse

Medaljehåbet lever i hvert fald stadig, og at det er lykkedes DHF at få skrevet en ekstra dansk hviledag ind i turneringsreglementet skader heller ikke. Om det sportsligt er helt fair, kan til gengæld godt diskuteres.

Når først EM-kampene er i gang, er forholdene dog mere ens end nogensinde før ved en slutrunde. Trods de meget få tilskuere er det lykkedes arrangørerne - ved hjælp at lys, lyd og udsmykning - at få skabt en hæderlig og ensartet kulisse i Boxen - uanset, om det er værtsnationen eller andre hold, der er i aktion. Det er ganske godt gået.