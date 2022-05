Analyse: Derfor er Aalborg Håndbold kun én kamp fra finalebilletten

HÅNDBOLD:Selvom Aalborg Håndbold onsdag aften tog det første stik i DM-semifinalerne mod Bjerringbro-Silkeborg med 24-22, så bekræftede kampen også, at aalborgenserne kan blive voldsomt udfordret på ressourcerne i forsøget for at genvinde mesterskabet.

Felix Claar og Nikolaj Læsø måtte spille 60 minutter i angrebet, hvor Henrik Møllgaard også kun fik et kort hvil, og det var tydeligt at se i slutfasen, at holdet var pumpet for kræfter.

Cheftræner Stefan Madsen havde på forhånd italesat vigtigheden af at få spillet bredt, men det var kun Victor Kløve i defensiven, der for alvor aflastede startformationen med succes. Christian Termansen og Valdemar Hermansen fik ikke forløst deres angrebsindsats, og selvom Andreas Holst og Sebastian Henneberg var på holdkortet, blev de ikke bragt i spil.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen

Den gode nyhed er dog, at der nu venter noget så usædvanligt som en uges pause, før den anden semifinale skal stå i Jysk Arena i Silkeborg onsdag 1. juni. Det giver Aalborgs hårdt pumpede profiler en chance for at komme til hægterne, og det ligner især playmaker Felix Claar en mand, der har brug for. Han var ikke i nærheden af at ramme sit topniveau onsdag aften, hvor Nikolaj Læsø med sine ni mål og tre assists måtte trække et kæmpe læs.

Nikolaj Læsø gik forrest i den første semifinalekamp mod Bjerringbro-Silkeborg, hvor Felix Claar ikke ramte sit topniveau. Foto: Bente Poder

Samtidig giver pausen et lille håb om, at nogle af de mange skadede spillere kan blive klar og hjælpe med at aflaste holdkammeraterne. Det kan blive helt afgørende, for skulle Aalborg tabe den anden semifinale, venter den tredje og afgørende kamp mindre end tre døgn senere.

På forhånd har det stået klar, at Stefan Madsens tropper skulle steppe op defensivt og på målmandsposten, hvis de skulle have en chance for at gå hele vejen til DM-guldet. Det var netop, hvad der skete i onsdagens kamp mod BSH.

Ingen af Aalborgs keepere har ramt de helt store redningsprocenter på det seneste, men med 14 redninger slog Simon Gade i den grad tilbage. Forsvaret stod også bedre end meget længe, og det er høj klasse at holde BSH nede på 22 scoringer. Jacob Lassen og William Bogojevic, der har bombet slutspillet synder og sammen, kom i den grad i menneskehænder.

Felix Claar havde det svært i den første DM-semifinale mod Bjerringbro-Silkeborg. En uges kamppause ser ud til at være en kærkommen gave for den svenske playmaker. Foto: Bente Poder

Man skal i øvrigt heller ikke underkende betydningen af den opbakning, Aalborg Håndbold får fra deres fans. Publikum formår som aldrig før at lægge et tungt pres på udeholdet og dommerne, som man tidligere har kunnet savne i Sparekassen Danmark Arena.

Derfor må jeg nok engang understrege vigtigheden af, at aalborgenserne har fordelen af hjemmebane i en eventuelt tredje DM-semifinale og samtidig pointere det problematiske i, at GOG via deres grundspilssejr har den fordel, hvis Aalborg når frem til en finale med fynboerne som den anden part.

Aalborg Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg