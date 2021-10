Analyse: Her er Aalborg Håndbolds succeskriterie i Champions League

HÅNDBOLD:Det var lige ved at blive unødvendigt spændende til sidst, men med en 33-29-sejr fik Aalborg Håndbold alligevel gjort arbejdet færdigt i onsdagens Champions League-kamp mod HC Vardar, og dermed har de danske mestre lagt fint ud i denne sæsons udgave af verdens stærkeste klubturnering.

Efter de første 5 af 14 kampe har Aalborg Håndbold med 8 point lagt sig i spidsen af gruppe A, hvor det også må være ambitionen at lande på en af de to øverste pladser, der giver en direkte billet til kvartfinalerne, mens nummer tre til seks skal igennem endnu en playoffrunde.

Onsdag fik Aalborg Håndbold en hjælpende hånd, da de formodede hårdeste konkurrenter til top-to THW Kiel og Pick Szeged delte pointene i et indbyrdes møde. Sidstnævnte har endda også sat to dyrebare point til med et sensationelt hjemmebanenederlag til norske Elverum.

Det er en god start for Aalborg Håndbold særligt med tanke på, at holdet indeholder mere, end det har vist indtil nu. Både i lørdagens ligakamp mod Skjern og onsdag mod HC Vardar var Aalborg Håndbold lige ved at formøble store føringer, og det ligner ikke Stefan Madsens mandskab ikke at lukke kampene, når man har muligheden.

Men med til historien hører også, at Aalborg-træneren nærmest ikke har haft sit stærkeste hold til rådighed. I øjeblikket sidder målmand Mikael Aggefors ude, mens Henrik Møllgaard på grund af lægproblemer kun spiller meget få minutter, og i starten af sæsonen var det Aron Pálmarsson, der var skadet.

Og onsdag aften gav islændingen en smagsprøve på, at han selvfølgelig kommer til at løfte Aalborg-holdet. Han er lige kommet tilbage fra sin skade og bliver kun bedre, som tiden går. I betragtning af, at han allerede onsdag viste sig godt frem som både assistmager og målscorer tegner det overordentligt lovende.

Drømmen for Aalborg Håndbold må selvfølgelig igen i denne sæson være at nå frem til Final4-stævnet i Køln, og det er bestemt heller ikke umuligt, men først og fremmest handler det om at gå direkte i kvartfinalerne.