Analyse: Her halter det stadig hos Aalborg Håndbold

AALBORG:Selvom Aalborg Håndbold med to ligasejre har fået skudt resultatkrisen en smule til hjørne, så afslørede torsdagens hjemmebanenederlag til THW Kiel, at der stadig ligger nogle store udfordringer forude, hvis sæsonen skal ende som en succes.

Det positive er, at forsvarsspillet har fået et markant løft, men det var også tiltrængt efter en tung periode, hvor aalborgenserne nærmest skulle score 40 mål for at vinde kampene.

Paradoksalt nok er det defensive løft kommet i en periode, hvor svenske Jesper Nielsen har siddet skadet udenfor, og mod Kiel var Mads Hoxer ude med sygdom, så det måtte trækkes store veksler på de tilbageværende.

Lige nu ligner det største problem, at Aalborg Håndbold angrebsmæssigt får nogle blackout-perioder på cirka 10 minutters i kampene, som koster dem chancen for point, når modstanderen er i topklasse.

Mikkel Hansen scorede tre gange på fem forsøg mod Kiel, men han bliver for sjældent sat i scene i det etablerede angreb. Foto: Bente Poder

Mod Kiel var især Felix Claar, Lukas Sandell og Aron Palmarsson dyre herrer, og trioen stod tilsammen for 10 afbrændere og en håndfuld tekniske fejl.

Men så burde holdet jo kunne glæde sig over, at de har en af verdens bedste håndboldspillere i skikkelse af Mikkel Hansen, der i topform kan tage sagen i egen hånd. Det gør han bare ikke i øjeblikket.

Mod Kiel var Mikkel god til at sætte holdkammeraterne op, og han scorede selv på tre ud af fire straffekast. I det åbne spil skød han kun på mål én gang, og den afslutning brændte han. Det handler selvfølgelig ikke kun om, at han skal tage mere ansvar, men også om, at han skal sættes bedre op til sit skud.

Der er bare rigtig mange ting, der ikke virker i sync, når det handler om Aalborgs angrebsspil. Selvom sæsonen endnu er lang, så er det bekymrende, at man ikke er nået længere.

Niklas Landin diskede op med store redninger på nøgletidspunkter. Foto: Bente Poder

Mod Kiel var målmandsposten også en afgørende faktor, selvom Niklas Landin og Simon Gade begge endte omkring med en redningsprocent omkring de 30. Forskellen var bare, at Landins redninger kom på nøgletidspunkter i kampen, så der er ingen tvivl om, at landsholdskeeperen bliver en kæmpe opgradering, når han til sommer vender tilbage til Aalborg for at blive.

Et andet navn, der virker så godt som på plads i Nordens Paris fra næste sæson, er det 22-årige slovenske stortalent Domen Makuc. Han spiller i øjeblikket for Barcelona og ligner en fuldgod erstatning for Felix Claar på playmakerpositionen.

I tilgift kommer brandvarme Thomas Arnoldsen til fra Aarhus efter denne sæson, der kan spille både playmaker og back, og dermed får aalborgenserne et tiltrængt skud ungdom ind på et hold, der lige nu har en for stor overvægt af aldrende spillere, der har deres bedste tid bag sig.

Det kan godt være, at både Aron Palmarsson og Mikkel Hansen tidligere har vist, at de kan mestre playmakerpladsen, men de har tydeligvis toppet - også på det punkt.