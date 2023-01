Analyse: Her står Danmark før VM-braget mod Frankrig

STOCKHOLM:Så nåede vi frem til sidstedagen af VM i herrehåndbold, og som vi hele tiden har håbet, er Danmark klar til at spille om guldet, når de klokken 21 møder Frankrig i finalen. Og vigtigst af alt: Det danske hold ser nu ud til at stå skarpt til opgaven.

Vejen frem til finalen har været lidt bumlet, fordi den danske defensiv i de første fem kampe var i ubalance, men siden er roen i den grad blevet genoprettet. I de seneste tre kampe har det danske forsvar stået ekstremt solidt og stabilt, og det er tydeligt at høre, at Niklas Landin spiller en markant rolle ved at dirigere og befale, hvad han vil have fra sit forsvar.

Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard er en af dem, der har løftet sit niveau i den danske midtzone. Det kan godt være, at han er i sin karrieres efterår, men med det niveau han har lagt for dagen i de seneste kampe, har han vist, at han langt fra har ramt vinteren endnu. Det er stærkt imponerende at se, hvordan Møllgaard og forsvarskompagniet nu står helt i vater og lukker af for modstanderne.

Mikkel holder kadencen

I det danske angreb tegner der sig et tydeligt billede af, at det er Mikkel Hansen, Simon Pytlick og Mathias Gidsel, der er Nikolaj Jacobsens foretrukne i bagkæden. De fik næsten 60 angrebsminutter i semifinalen mod Spanien, selvom de bestemt blev udfordret af en utrolig dynamisk og aggressiv defensiv. I den sidste ende løste de dog opgaven, og det er det, der tæller.

Mikkel Hansen brændte ganske vist et par skud på verdensklassekeeperen Pérez de Vargas, men det må man jo forvente kan ske. Jeg synes stadig, at Aalborg-profilen ser super fit ud, og der er ingen tegn på, at Mikkel går ned i kadence i løbet af kampene. Tværtimod ser han vel mere og mere overbevisende ud, som turneringen er skredet frem.

Det danske hold ser i det hele taget ud til at være fysisk på toppen til finalen. Der ser Frankrig ud til at være lidt mere presset på ressourcerne. Nikola Karabatić spillede jo ikke semifinalen mod Sverige, og her måtte Elohim Prandi lade sig udskifte efter en hård tackling i kampens afslutning.

Jeg synes til gengæld ikke, at Danmark har helt den samme overhånd på målmandsposten, som vi har haft i de senere år. I mine øjne har Vincent Gérard spillet sig gevaldigt op i niveau under dette VM, så forskellen ikke længere er så udtalt på den post.

Remili imponerer

Frankrig har i det hele taget et så bredt og stærkt hold, at de kan give Danmark problemer - også selvom de måtte mangle et par profiler. Le Bleu har en dynamisk og fysisk stærk defensiv, der minimum er på niveau med Spaniens, mens deres offensiv i mine øjne er et niveau over Spaniens.

Mange taler om Dika Mem, men en spiller som Nedim Remili har imponeret mig næsten lige så meget. Han er måske lidt overset, men det er altså ham, der en stor del af tiden ligger og dirigerer det franske angrebsspil, og det gør han voldsomt godt.

Jeg ser frem til en lækkerbisken af en VM-finale, og det eneste, der ærgrer mig ved den kamp, er, at den først begynder klokken 21. Nu har IHF talt meget om at udbrede sporten, og derfor var slutrunden udvidet med mange eksotiske nationer. Så kunne man også passende tilgodese den næste generation af håndboldspillere, for det er jo et hjælpeløst kamptidspunkt for alle børn. Finalen kan ende med først at slutte klokken 23, hvis den går i forlængelse. Det er en ommer.