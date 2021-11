Analyse: Med det her niveau er Aalborg Håndbold urørlige

HÅNDBOLD:Med direktør Jan Larsens ord er Aalborg Håndbold sat i verden for at vinde titler, og de danske mestre ser ud til at opfylde eksistensberettigelsen igen i denne sæson.

Super Cuppen er allerede placeret i det bugnende pokalskab, og onsdag aften kom nordjyderne et skridt nærmere en anden af de nationale titler.

Pladsen i pokalturneringens Final4 blev sikret med største selvfølgelighed, da Aalborg Håndbold på udebane vandt med stensikre 30-20 over TTH Holstebro i kvartfinalen, og dermed er Aalborg Håndbold ligesom Mors-Thy, Bjerringbro-Silkeborg og GOG blandt de fire hold, der til marts skal dyste om pokaltitlen i Jyske Bank Boxen i Herning.

I det selskab er Aalborg Håndbold favorit, og det blev understreget onsdag aften, hvor Stefan Madsens tropper leverede sæsonens vel nok mest overbevisende præstation på den nationale scene. Bortset fra et nederlag i premieren til SønderjyskE har man godt nok gjort rent bord, men ofte har det ikke været uden problemer undervejs.

Problemer var der ingen af onsdag aften, og selv om modstanden ikke var overvældende fra et hjemmehold, der ser ud til at være langt fra de seneste sæsoners styrke, kan man alligevel nærmest ikke sætte en finger på Aalborg Håndbolds præstation. Der var reelt kun brug for topniveauet i kampens første tredjedel, før al spænding var udryddet.

Simon Gade stod helt forrygende i målet på sin tidligere hjemmebane. Efter små 20 minutter havde målmanden en redningsprocent på mere end 60, og foran sig havde han et meget velfungerende forsvar, der pressede hjemmeholdet til en række tekniske fejl.

Offensivt gav Aron Pálmarsson flere prøver på sin verdensklasse, og der er ingen grund til at tro, at islændingen ikke bare bliver bedre, som sæsonen skrider frem. Anført af Gade og Pálmarsson tog det kun Aalborg Håndbold 20 minutter at afgøre onsdagens kamp, for da havde gæsterne allerede skabt en føring på syv mål.

Aalborg Håndbold gik til pause foran 17-9, og et hvert håb hos hjemmeholdet om et stort comeback blev effektivt slukket fra start af anden halvleg, hvor ydmygelsen bare blev total af det mere og mere modløse hjemmehold.

Stefan Madsen kunne give stort hele sin startopstilling fri før tid, og det var mere end velfortjent.

Ved Final4 venter der nu i semifinalen en revanchekamp mod Mors-Thy, der overraskende vandt sidste sæsons finale, men det er svært at se en gentagelse, hvis Aalborg Håndbold holder det her niveau. De forsvarende mestres topniveau er der ikke umiddelbart nogen i Danmark, der kan matche.