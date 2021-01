Analyse: Mod Qatar starter VM for alvor

HÅNDBOLD:Med indtræden i mellemrunden venter der Danmark nogle anderledes opgaver end i de første kampe ved VM i Egypten. Nu kræver det skarphed og koncentration fra danskernes side, når modstanden bliver væsentligt sværere.

Qatar og Kroatien er hold, som vi har mødt ved flere lejligheder. Det gør det nemmere at forberede sig, og det har man det godt med i den danske lejr. Det er et stykke tid tiden, at man har mødt torsdagens modstander fra Qatar, men det er et hold, som man trods alt har fulgt.

De kan spille lidt alternativt, men det er markant mere håndgribeligt end kampe mod hold som Bahrain og Congo.

Chancerne for at gå videre er fine med det maksimale antal point som det eneste hold i gruppen. Det betyder, at sejre over Qatar og Japan kan gøre det til et spørgsmål, om Danmark skal spille mod det ene eller andet hold efter gruppespillet.

Slår vi Qatar, er man i en gunstig situation. Japan har svært ved at gå videre, så selvom de har overrasket og vil spille deres chance mod Danmark, kommer de til at få det svært mod den danske fysik.

Nøglekampen mod Qatar kan afgøres af den danske defensiv, hvor man især mangler at se Niklas Landin stemple ind i målet. Det kan meget oplagt være her, at han begynder at vise flere redninger. Den danske kontrafase vil Qatar desuden få svært ved at hamle op med.

I takt med, at modstanderne bliver skarpere, regner jeg med, at det danske fokus ligeledes bliver det. Mod Argentina var man sløsede og ukoncentrerede i starten. Nu ved spillerne, at der skal stemples ind. Næsten alle har været i spil, så de bør være klar til opgaven.

Jeg tror, at vi har set et hold, som nu skærper koncentrationen og strammer grebet. VM starter for alvor nu, og man skal sætte sig i en god position ved at vinde mellemgruppen og give sig selv gode betingelser for kvartfinalen.

Det er interessant, om en spiller som Jacob Holm er med. Han kæmper fortsat med sin skade, og Nikolaj Jacobsen er usikker på, om han bliver klar. Det er dog en spiller, som man virkelig kan få brug for mod Qatar og Kroatien. De kan til tider overmatche Danmark på fysik og størrelse, og der er det fint at få nogle hurtige folk ind, så der kan spilles i et højere tempo.

Det bliver derfor spændende at se, om Jacob Holm er at finde på holdkortet mod Qatar, eller man må gemme ham lidt endnu.