Analyse: Mors-Thy-defensiv bliver modbydelig for modstanderne

Det syede og kogte, som var det en DM-finale, Mors-Thy netop havde vundet, da Fredericia var blevet besejret 25-24 i et af den slags comebacks, der uundgåeligt bliver et nedslagspunkt, når sæsonen skal evalueres og arkiveres til foråret.

Stemningen var mere Balkan end Bette, da sejren blev fejret med de evigt loyale fans. Sådan en stemning er svær at oversætte til skrift, men selve oplevelsen er også værd at hæfte sig ved af rent sportslige årsager.

Mors-Thy Håndbold har op til denne sæson oprustet mere end normalt ved at hive brødrene Tilsted samt Henrik Toft hjem til klubben. Sammenholdt med den evige strøm af talenter fra akademiet har Niels Agesen og Allan Damgaard på rekordtid fået skabt noget, der ser ud til at leve op til de forhøjede forventninger.

Inden sæsonens første kamp pegede Niels Agesen på forsvaret som hele basen for eventuel succes. Hvis forsvaret kunne generere kontrascoringer i den modsatte ende, så var meget vundet for Mors-Thy Håndbold.

Søndagens sejr over den forsvarende DM-bronzevinder blev et lysende eksempel på, at et stærkt forsvar kan understøtte en på dagen udfordret offensiv.

Tårnhøjt Toft-niveau

Selvom Mors-Thy blev ved med at brænde den ene store chance efter den anden, så var defensiven anført af Henrik Toft og Kasper Lindgren stærk nok til at sikre sejren i den sidste ende.

Netop de to centrale skikkelser i forsvaret - i øvrigt godt sekunderet af ligeledes hjemvendte Kasper Didriksen - viste, at Mors-Thy har et fundament, der sandsynliggør en plads i slutspillet til foråret.

Det er tidligt at drage den konklusion på fire kampe, men præstationerne har med undtagelse af 20 minutters udfald i Kolding været så solide, at alt andet end en ambition om at komme med i slutspillet, virker ude af trit med virkeligheden.

Henrik Toft er kommet hjem med et tårnhøjt niveau i sit forsvarsspil. Ikke at det er overraskende. Det overraskende består nærmere i, at han lynhurtigt har været med til at skabe så meget bund i midtblokken, som det vitterligt er tilfældet.

Mors-Thy-defensiven tager virkelig godt fra. Foto: Martin Damgård

Kasper Lindgren stod ved Tofts side i store dele af kampen, og de gjorde det formidabelt sammen. På den anden side gjorde de ikke noget, som de ikke kan gentage mod andre hold. De afmonterede totalt Fredericias syv mod seks-spil, som de normalt spiller på et meget højt niveau.

Niels Agesen fortalte efter kampen, at det var spillerne selv, der havde justeret højden på de forsvarende backer efter 10-12 minutters spil. På den måde havde man fået justeret til, så forsvaret stod skarpt overfor et ellers bredt facetteret Fredericia-angreb.

Lindgren er vokset

Den form for overskud så man ikke meget af i Mors-Thy i forrige sæson, og Kasper Lindgren var også selv hurtig til at anerkende, at det nuværende forsvar har en helt anden tyngde og kvalitet sammenlignet med forrige sæsons Mors-Thy-defensiv.

Her ville det være nemt at pege på Henrik Toft og give ham æren for det forstærkede forsvar. Han skal helt sikkert have sin del af æren, men det ville være hovedløst ikke at rose Kasper Lindgren for en markant udvikling.

Det samme kan man sige om Johan Nilsson, der kommer ind og dækker en back i forsvaret. Svenskeren tager heller ingen fanger i sit forsvarsarbejde. Tilsammen betyder det, at Mors-Thy har skabt en defensiv, der giver keeperne bedre arbejdsbetingelser.

I kampen mod Fredericia gav Rasmus Henriksen også prøver på sit enorme potentiale. Han kom ind efter et kvarter og afløste en redningsløs Svend Rughave. Henriksens indledning var heller ikke noget at skrive hjem om, men han tog gevaldig revanche med nogle fantomredninger. Særligt mod kampens slutning, da det hele spidsede til, rullede Henriksen gardinet ned i målet.

Mors-Thy Håndbold - Fredericia HK 25-24 Håndbold, Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-3, 6-6, 7-10, 10-10, 12-13, (14-13), 15-15, 16-19, 19-19, 20-23, 22-23

Mål for Mors-Thy: Marcus Midtgaard 5, Nicolaj Spanggaard 4, Frederik Tilsted 4, Mads Svane 3, Henrik Tilsted 2, Lasse Pedersen 2, Viictor Norlyk 1, Magnus Norlyk 1, Henrik Toft 1, Rasmus Henriksen 1, Johan Nilsson 1.

Topscorere for Fredericia: Sebastian Henneberg 4, Anders Kragh Martinussen 3.

Udvisninger: MTH 3, Fredericia 2 VIS MERE

Offensivt brændte Mors-Thy enormt mange store åbne chancer. Det positive er, at man spiller sig frem til disse. Hvis de bliver konverteret med større træfsikkerhed i fremtiden, så Mors-Thy alle forudsætninger for at blive en meget træls modstander for alle hold i ligaen.