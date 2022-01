Analyse: Nordjyde imponerer ved EM - har ikke sat en fod forkert

HÅNDBOLD:De danske håndboldherrer har fået noget nær den bedst tænkelige start på EM.

I lørdagens kamp mod Slovenien blev danskerne ganske vist særligt i første halvleg mødt af noget mere modstand end i åbningskampen mod Montenegro, men specielt defensivt viste danskerne den kvalitet, der også skal være med til at bære holdet frem til finaleweekenden. Jeg synes i hvert fald ikke, at man kan sige, at Nikolaj Jacobsens tropper har spillet favoritværdigheden ud af egne hænder.

Mathias Gidsel spillede godt nok ikke sin bedste kamp mod Slovenien, og Mikkel Hansen rodede også lidt rundt i første halvleg, hvor Niklas Landin heller ikke stod på sit sædvanligt høje niveau, men i anden halvleg strammede danskerne bare grebet og viste al den kvalitet, holdet indeholder.

I den henseende er det værd at fremhæve en nordjyde, for som alle andre iagttagere kan jeg kun rose Magnus Saugstrup. Den tidligere Aalborg-spiller har udviklet sig med raketfart og leverer bare et bundsolidt indtryk. Han sætter ikke en fod fokert, og selv om han stadig kan udfordres i visse dele af spillet, løser han bare sine opgaver både offensivt og defensivt.

Hans nordjyske stregmakker Simon Hald så lidt klodset ud i nogle af sine forsvarsaktioner i lørdagens kamp, men det handlede nok mest om typen af modstandere, han stod overfor. Der er ingen tvivl om, at de to er fremtiden på det danske hold, og sammen med Aalborgs Henrik Møllgaard udgør de en meget solid trio i midten af det danske forsvar.

Det er selvfølgelig også overordentligt positivt, at Danmark allerede efter de to første kampe er sikker på at tage to point med over i mellemrunden, for det giver muligheden for at disponere kræfterne og få brugt lidt af holdets bredde i mandagens kamp mod Nordmakedonien.

Jeg forventer stadig, at det er den kæde, der skal bære holdet videre i turneringen, der starter kampen, men Mathias Gidsel deltog dog ikke i søndagens træning, og det kunne være en gylden mulighed til at få bragt Niclas Kirkeløkke i spil, ligesom vi kan få Jacob Holm og Rasmus Lauge i gang i løbet af kampen.

På den lange bane er det vigtigste dog næsten at holde boblen tæt og sørge for ikke at få coronasmitte ind i truppen. Det kan vende op og ned på det hele og ødelægge et mesterskab, hvor det ellers tegner særdeles lovende for det danske hold.