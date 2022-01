Analyse: Nordjysk trio giver Danmark gode kort på hånden

HÅNDBOLD:De danske håndboldherre rendte ind i sit første nederlag ved EM mod Frankrig.

I onsdagens kamp mod Frankrig formåede de danske reserver ikke at få skovlen under franskmændene, hvilket var lidt af en overraskelse. Med et stort kendskab til Sverige ville det have været en fordel for det danske landshold at slå franskmændene, så man i stedet ville møde netop svenskerne i semifinalen fremfor spanierne. Det spanske landshold har en mere ubekendt og dynamisk defensiv samt to stærke målmænd, som kan udfordre danskerne.

På papiret er kampen mod Spanien derfor sværere.

Alligevel har det danske landshold rigtig gode muligheder, når det gælder semifinalen mod Spanien fredag. Danskerne viste en god bredde mod Frankrig og flere spillere, som Niclas Kirkeløkke, Kevin Møller og Emil Jakobsen, viste sig godt frem.

Samtidig har danskerne en bred midterakse i forsvaret, hvor de tre nordjyder Henrik Møllgaard, Magnus Saustrup og Simon Hald er stabilt placeret. Netop den stabilitet giver Danmark gode kort på hånden til at spille sig i en finale.

Den anden finaleplads er derimod svær at spå om, da kampen mellem Sverige og Frankrig er en mere åben kamp. Begge hold har spillet rigtig godt, men de har dog begge haft flere udfald, hvor man har spillet dårlige halvlege. Hvilket af de to hold, der står bedst til at komme i en finale, er derfor svært at konkludere.

Det er to meget dygtige mandskaber, som hver især har nogle dygtige nøglespillere i Jim Gottfridsson og Nikola Karabatić, som begge leder sit hold godt.

Svenskerne har dog en lille fordel i forhold til franskmændene, og det er i målet, hvor de to svenske målmænd holder et højere niveau og kan være kampafgørende. De franske målmænd havde ikke mange redninger i kampen mod Danmark, og derfor kan det godt være på målmandsposten at kampen bliver afgjort mellem de to.

Vi har været begunstiget af god håndbold indtil videre, og vi kan se frem til nogle tætte og gode semifinaler samt nogle gode kampe på søndag om medaljerne.