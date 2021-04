Analyse: Pirates skal bare videre

ISHOCKEY:Ude godt men hjemme bedst er en stramning, hvis man skal opridse forløbet efter fire kampe i DM-semifinaleserien mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy. Det er nemlig ikke skide godt, for de to hold, når de er det gæstende hold. Lidt lommefilosofi tilsat matematik på 1. klassetrin kan skabe den simple konklusion, at Aalborg Pirates tager finalebilletten efter en sejr på hjemmebane i kamp syv, og gid det var så let at regne sig frem til en vinder af serien.

Her troede man lige, at Pirates havde fundet nøglen til mere vedvarende succes mod Esbjerg. Vestjyderne havde imidlertid fundet et modtræk til Aalborgs aggressive stil fra den seneste kamp. Garth Murray må tilbage til tegnebrættet.

Det er nemlig svært at blive klog på styrkeforholdet mellem de to hold, hvis man tager udgangspunkt i de fire kampe, der er spillet. Den seneste kamp i Esbjerg var lidt af en nedtur for nordjyderne, da de decideret blev kørt ud over havnekanten i Esbjerg i løbet af en 2. periode. Den er sjældent set dårligere fra et Pirates-hold i en semifinale. Når det er sagt, og før man finder de helt store typer frem, så er det vigtigt at huske på, at slutspilskampe lever efter en algoritme, der er helt umulig at forudsige. Når man først er stort bagud i en slutspilskamp, så kaster man bevidst eller ubevidst håndklædet i ringen og mentalt er man allerede videre til næste kamp.

Her skal Pirates have den ros, at man i 3. periode gik ud og fik lidt oprejsning for den på alle måder jammerlige præstation i 2. periode, hvor halspeakeren med rette kunne have efterlyst piraterne over højtaleranlægget. De var i hvert fald ikke mentalt tilstede i Granly Hockey Arena.

Takterne fra 3. periode skal man dog heller ikke lægge alt for stor vægt på, da det var et Esbjerg-hold, der også mentalt var skøjtet videre til fredagens femte semifinale i Aalborg, men for Pirates var det vigtigt, at man dels fik lidt af sin ære genetableret, og dels fik man vist sig selv vejen tilbage til den kommende kamp. Der er nemlig ingen tvivl om, at Pirates står med en fremragende mulighed for at gå i finalen. Parolen er den samme, som blev brugt (og udført) i kamp tre. Esbjerg må for alt i verden ikke få lov til at trykke piraterne fysisk. De tunge Esbjerg-backer skal ud at have sus i slutspilsskægget, for hvis de får det, betyder det, at Aalborg sætter kampens dagsorden, og så er det pludselig holdet fra Limfjordens hovedstad, der vinder kampen. Jeg spår, at serien går i syv kampe, men jeg er ikke sikker på, at hjemmebanefordelen i en syvende kamp bliver så afgørende, som det hidtidige kampmønster kunne antyde. Jeg håber, at Aalborg-spillerne i bussen på vej hjem sidder og tænker på et klassisk citat fra Olsen Banden i Jylland: Vi skal ikke hjem - vi skal videre. Og for at komme videre må træner Garth Murray få banket sit ønske om mere simpel hockey langt ned i halsen på sine spillere. Så skal de nemlig nok komme videre.