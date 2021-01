Analyse: Sådan er Danmarks muligheder i VM-kvartfinalen

HÅNDBOLD:De danske håndboldherrer kunne næppe have drømt om en bedre indgang til onsdagens VM-kvartfinale mod Egypten.

Mandags storsejr over Kroatien kom på baggrund af overlegent dansk spil på alle parametre, og først og fremmest ser det danske hold ud til at spille med en uhyggelig høj selvtillid.

De to sidste sejre er hentet uden den altoverskyggende profil Mikkel Hansen, og selv om han med sikkerhed stadig bliver vigtig, når det spidser til, har landstræner Nikolaj Jacobsen i hvert fald fået vished for, at han har mange strenge at spille på.

Alle har fået en god oplevelse med ind i kvartfinalen, og det kan blive guld værd i den næste fase, hvor det taktiske spil kommer til at fylde mere, end det har gjort hidtil. Nu venter der modstandere, der forbereder sig bedre, men det gode for Danmark er, at Nikolaj Jacobsen har mange forskellige kort på hånden.

Det danske hold fik ganske vist en forskrækkelse, da målmand og anfører Niklas Landin måtte udgå mod Kroatien, og det vil utvivlsomt gøre ondt på Danmark, hvis Landin ikke kan spille. Indtil nu har vi dog heldigvis ikke set noget, der indikerer, at det var en alvorlig skade, som målmanden pådrog sig.

Alt i alt vil jeg betegne Danmark som klar favorit i kvartfinalen mod Egypten. Der venter en fysisk stærk modstander med store individuelle kvaliteter, men på det kollektive plan anser jeg Danmark for at være overlegne. Egypternes fysik, fintespil og skudkraft til trods er de danske spillere bedre til at gøre hinanden gode.

Samtidig betyder det selvfølgelig en hel del, at egypterne ikke får 14.000-16.000 tilskuere i ryggen. Sædvanligvis er det ikke noget ønskescenarie at møde værtsnationen i en kvartfinale, men det kommer naturligvis til at gøre en forskel at omstændighederne på tilskuerpladserne er anderledes i år.

Egypten kommer til at gøre alt, hvad de kan for at lave overraskelsen, men når alt kommer til alt, tror jeg ikke, at de har de kollektive evner til at udfordre Danmark, hvis danskerne fortsætter med at spille på det niveau, som vi har set fra dem indtil videre.