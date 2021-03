Analyse: Sådan står Aalborg og Frederikshavn før slutspillet i ishockey

ISHOCKEY:Efter 48 kampe i Metal Ligaens grundspil er det omsider alvor, når landets otte bedste ishockeyklubber fredag aften skyder slutspillet i gang.

Der er ingen tvivl om, at Aalborg Pirates skal videre til semifinalerne på bekostning af Herlev, og selvom Frederikshavn White Hawks ikke er favoritter, så har de stadig en chance for at komme forbi Esbjerg.

Aalborgenserne sluttede grundspillet som det stærkeste af alle hold i ligaen og er næsten skadesfrit. 10 af de sidste 11 opgør blev vundet, og nederlaget faldt i den sidste betydningsløse kamp mod Rødovre.

Aalborg Pirates fører klart indbyrdes mod Herlev Eagles, så semifinalepladsen må bare ikke glippe for nordjyderne. Arkivfoto: Lars Pauli

Læg dertil, at de i Herlev møder rækkens mest formsvage hold. Et mandskab, som Aalborg Pirates har slået fem gange ud af seks i sæsonen og slog 9-1 for mindre end en uge siden. Eneste advarselslampe er, at Herlev traditionelt set har steppet op, når slutspillet starter og er stærke på hjemmebane, hvor de såkaldte "busben" ofte er et tema for de gæstende jyske hold.

I 2004 var det daværende AaB Ishockey således også storfavoritter mod Herlev, men vandt først serien i den syvende og afgørende kamp. Derfor forudser jeg også, at Herlev i hvert fald vinder en enkelt kamp i kvartfinaleserien, men det ændrer ikke på, at alt andet end en sikker samlet sejr til Aalborg Pirates vil være en fiasko.

Frederikshavn er kun små underdogs

Anderledes forholder det sig med Frederikshavn White Hawks, der på grund af et meget svingende grundspil blot sluttede som nummer seks og derfor skal op mod det på papiret tredjebedste mandskab i skikkelse af Esberg Energy. Vestjyderne er af gode grunde favoritter, men jeg forventer alligevel en tæt kvartfinaleserie.

Frederikshavnerne har vist en opadgående kurve den seneste måned og ser ud til at have ramt topniveauet på det helt rigtige tidspunkt. I fraværet af den skadede profil Alexandr Bumagin har andre i stedet taget et større ansvar, og alle kæder bidrager nu flittigt.

Frederikshavn og Esbjerg har spillet lige op i grundspillet i denne sæson. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Samtidig ligner Esbjerg ikke den skræmmende modstander, de gjorde for en måned siden, hvor de ramte finalen i Metal Cuppen og flere gange udspillede Aalborg Pirates. Siden har de blandt andet tabt til Herlev, Herning og ikke mindst Frederikshavn, der for fem dage siden tankede selvtillid med en hjemmesejr på 4-2-sejr over vestjyderne.

Set over hele sæsonen står det 3-3 i indbyrdes opgør, og det bekræfter bare, at det ikke er mange marginaler, Frederikshavn White Hawks skal have over på deres side, før vi har overraskelsen. Det er helt klart nordjyderne, der har mindst at tabe i duellen, og jeg forudser, at serien kommer til at strække sig over mindst seks opgør, og så kan alt ske.

Flere målslugere og bedre keepere

Samtidig er det værd at minde om, at Frederikshavn i 2019 vandt i kvartfinaleserien med 4-3 i kampe mod netop Esbjerg. Denne gang bliver det dog nordjydernes kollektiv, der skal bringe dem videre, for Esbjerg har en væsentligt stærkere top med målslugere som Brady Shaw og Craig Puffer - ligesom de er bedre besat på keeperposten.

Det eneste man som nordjysk ishockeyfan kan ærgre sig over, er at de to nordjyske mandskaber ikke kan møde hinanden før i en eventuel finaleserie. I semifinalen møder det højst placerede mandskab i grundspillet det dårligst placerede og så fremdeles.

Både Aalborg og Frederikshavns kampe fløjtes i gang så tidligt som 16.50 fredag, og de kan som alle andre slutspilskampe (TV2 Sports livekampe undtaget) videostreames via klubberne respektive hjemmesider.