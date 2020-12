Analyse: Sådan står håndboldkvinderne før EM på hjemmebane

HÅNDBOLD:Fredag aften skyder de danske håndboldkvinder gang i EM-festen på hjemmebane i Jyske Bank Boxen i Herning, når de møder Slovenien. Her er Jesper Jensens udvalgte favoritter, men når det gælder det samlede output på mesterskaberne, ser jeg ikke Danmark som en medaljekandidat.

Det skal ses i lyset af, at der med en ny landstræner følger en ny struktur i valg af spillere og dermed spillestil. Det bliver spændende at følge, men det er ikke realistisk, at det allerede i første hug vil give udbytte på resultatsiden.

Damark skal dog gå videre fra den indledende pulje, og holdet bør også ende blandt de otte bedste ved EM. Men i forhold til placeringskampene mener jeg, at et opgør om femte-sjettepladsen ligner det bedst mulige scenarie.

Prioriterer fart i angrebsspillet

Det er åbenlyst, at Jesper Jensen i sit valg af spillere har prioriteret, at de skal kunne sætte fart i angrebsspillet i højere grad end, at de skal være deciderede skytter. Det viser blandt andet tilvalget af den tidligere EH Aalborg-spiller Laura Damgaard.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Under den tidligere landstræner Klavs Bruun Jørgensen var navne som Anne Mette Hansen, Stine Jørgensen og Lotte Grigel omdrejningspunkterne. Nu er det i stedet navne som Mie Højlund og Mia Rej.

Vi har ikke set ret meget til det her nye danske hold - udover de to testkampe mod stærke Norge, som begge blev tabt. Men her så vi i hvert fald et dansk angrebsspil, der virkede mere flydende og tempofyldt end i de senere år.

Det er også oplagt for Jesper Jensen at gå i en anden retning, når resultaterne udeblev under den tidligere landstræner. Tiden må så vise, om det også er den rigtige retning.

Tvivl om coronaens indflydelse

Hvis Danmark skal gøre sig gældende ved EM, skal holdet have en fornuftig defensiv op at stå omkring Sandra Toft i målet. For så kan vi få etableret en kontrafase derfra, og det er helt tydeligt et ønske fra Jesper Jensens side. Han ønsker at prioritere den kontrafase, som tidligere har været håndboldkvindernes mærkevare, men som har været fraværende i de senere år.

Slutrunden spilles som bekendt under specielle omstændigheder i en coronaboble i Herning, hvor kun få hundrede tilskuere kan bakke op fra tribunerne. Det betyder, at effekten af at have hjemmebane udebliver for Danmark. Men det gør presset for at præstere til en vis grad også, så det er svært at sige, hvordan kulissen vil påvirke resultaterne.

Coronaen kan til gengæld ende med at få en markant sportslig effekt, hvis det skulle vise sig, at smitten gør sit indtog på nogle af holdene. Bliver trupperne først clearet til at spille, bør de dog kunne gå fri af udbrud, når man tager de mange forholdsregler og restriktioner i betragtning.