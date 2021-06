Analyse: Skæbnen hård ved Danmark, der med rette lever endnu ved EM

FODBOLD:Hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt de danske spillere var klar til at fokusere på fodbold igen - ovenpå forskrækkelsen med Christian Eriksens kollaps i åbningskampen - så fordampede tvivlen øjeblikkeligt i sommervarmen torsdag aften i Parken.

De danske spillere storspillede i første halvleg af EM-kampen og gjorde egentlig alt, hvad man kunne forlange. Men når Belgien alligevel stod med de tre point til sidst via en 2-1-sejr, skyldes det to verdensklasse-angreb, som man bare må bøje sig i støvet for.

At de kan sætte spillere som Kevin de Bruyne og Eden Hazard ind fra bænken i anden halvleg - når de i forvejen har Romelu Lukaku på banen - er næsten som at bruge snydekoder i et computerspil.

Kasper Schmeichel takker her Romelu Lukaku for kampen. Foto: Stuart Franklin/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er en alvorlig streg i den danske regning, at Kasper Hjulmands tropper nu står med nul point efter de første to EM-kampe på hjemmebane, men slutrunden er altså langt fra forbi. Hvis Belgien gør deres pligt og slår Finland i den sidste gruppekamp, så vil en 2-0-sejr over Rusland på mandag sende Danmark videre fra puljen på andenpladsen.

Kigger man på spillet torsdag aften, så er der bestemt ingen grund til at afvise, at det kan lade sig gøre. Med 25.000 tilskuere i ryggen blæste Danmark øjeblikkeligt til angreb mod Belgien, og der var spillet mindre end to minutter, da Pierre-Emile Højbjerg erobrede kuglen højt og serverede for Yussuf Poulsen, der iskoldt huggede 1-0 forbi Courtois i målet.

Siden var danskerne altdominerende og skabte chance på chance - kun afbrudt af den planlagte og rørende hyldest af Christian Eriksen efter 10 minutter spil, hvor alle i Parken hyldede den indlagte danske stjerne.

Joakim Mæhle i vælten

Landstræner Kasper Hjulmand havde valgt at sadle om til en tremands-forsvar og dermed give Jannik Vestergaard chancen fra start. Det gav backerne Joakim Mæhle og Daniel Wass plads til at deltage mere offensivt, og jeg skal da lige love for, at det var det, de gjorde.

Især Mæhle havde en motorvej at arbejde på, og nordjyden tøvede ikke med at sætte den rød-hvide Ferrari i højeste gear. Den tidligere AaB-spiller var udfordrende og aggressiv i sit spil, og havde Martin Braithwaite haft det nødvendige overblik i slutningen af første halvleg, havde han spillet Mæhle fri ved bagerste stolpe til en sikker 2-0-scoring.

Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Mikkel Damsgaard, der erstattede Jonas Wind fra start, bidrog også til det danske stomløb med sine besnærende træk og overblik. Det havde også været mere end fortjent, hvis Danmark var gået til pausen med en større føring end 1-0, for der var reelt kun ét hold på banen i de første 45 minutter.

Desværre varer en fodboldkamp 90 minutter, og det var tydeligt, at Belgien kom ud og skød brystet frem i anden halvleg. Men når det er sagt, så havde Danmark chancer nok til at udligne til 2-2 og hive et såre fortjent point.

Martin Braithwaite, der spillede en stor kamp i front, måtte dog se overliggeren stå i vejen, og dermed endte det, der skulle have været genrejsningens aften i Parken, som en skuffelse. Men vel at mærke en skuffelse med perspektiver.