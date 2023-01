Analyse: Sprudlende Mikkel Hansen må få Aalborg Håndbold til at slikke sig om munden

GDANSK:Klichéen lyder, at man altid spiller dårligt i sin jubilæumskamp, men Mikkel Hansen viste atter, at han bare er af en anden støbning end de fleste, da de danske håndboldherrer med en ren magtdemonstration og en sejr på 40-23 over Ungarn onsdag aften spillede sig videre til fredagens VM-semifinale mod Spanien.

Fire mål blev det til fra Mikkel Hansens højre hånd i landskamp nummer 250, men Aalborg Håndbolds stjerne imponerer som manden, der står for de afgørende beslutninger i det danske angrebspil.

Mikkel Hansens efterår i Aalborg Håndbold har måske nok været svingende og ikke levet op til de tårnhøje forventninger, der fulgte med, da han i sommer vendte hjem til dansk håndbold, men Hansens præstationer ved VM må også gøre, at de sidder og slikker sig om munden i Aalborg Håndbold. Ved VM synes jeg, at vi har set Mikkel Hansen på et niveau, som han ikke har ramt i Aalborg, så det tyder i den grad på, at han er ovre eftervirkningerne fra den blodprop, som han blev ramt af i foråret.

Mikkel Hansen er dog også godt hjulpet af at have spillere som Mathias Gidsel og Simon Pytlick ved sin side. Når Mikkel Hansen ikke selv skal skabe farten i angrebspillet, kan han gøre det, han gør allerbedst. Han fordeler boldene fremragende med sin sublime afleveringsteknik, han finder de rigtige rum med den rigtig timing, og så har han stadig sit skud, når han vælger at bruge det. De muligheder har de også i Aalborg Håndbold med typer som Felix Claar og Lukas Sandell omkring ham.

Nogle mener måske, at han bruger sit skud for lidt, men kunsten er at disponere det, for historien om Mikkel Hansen er også, at han har så mange spidskompetencer. Det er ikke bare et hopskud, en aflevering, et brud eller et overblik. Det er så mange facetter på en gang, og det er ikke mange spillere forundt at kunne vinge dem alle af. Derfor er han unik og en fornøjelse at kigge på kamp efter kamp. Lige nu sprudler Mikkel Hansen, og så er han blandt verdens allerbedste. Det har han været over så lang en periode, at hvis han ikke allerede er blandt spillets største legender, så bliver han det.

Mikkel Hansen var onsdag en del af et dansk landshold, der på alle parametre leverede en magtdemonstration. Ungarn er ikke et dårligt hold, men det kom de til at ligne, og det er danskernes fortjeneste. Igen kan vi sætte flueben ved den danske defensiv med Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup, der viste, at de også kunne håndtere de fysisk stærke ungarske stregspillere.

I fredagens semifinale venter Spanien, og det bliver en helt anden opgave. Spanien slap videre efter en højdramatisk kvartfinale mod Norge, og min forventning er, at især den danske offensiv vil blive udfordret. Både Kroatien og Ungarn mødte Danmark med stor fysik, og det lykkedes danskerne med at spille sig godt udenom, men spanierne dækker på en anden måde. Det er mere zone- og boldorienteret, og det bliver afgørende, at Danmark lykkes med at spille sig forbi det. Norge viste dog, at spanierne er til at tale med, så jeg vil give Danmark en lille favoritværdighed.

En udfordring for danskerne er dog, at semifinalen skal spilles i Gdansk i Polen. I både indledende runde og i mellemrunden havde Danmark base i Malmø, mens onsdagens kvartfinale blev spillet i Stockholm. Derfor skulle Danmark bruge torsdagen på at rejse til Polen, og selv om man, som man skal, har gjort meget ud af at sige, at det ikke betyder noget, kan det ikke undgå at have en indflydelse. Mens danskerne har haft en rejsedag, havde spanierne en stille og rolig torsdag, hvor de også har haft mulighed for at træne taktisk i kamparenaen. Forhåbentlig får det ikke nogen afgørende indflydelse.