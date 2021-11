Analyse: To nordjyder står i vejen for tredje nordjyske EM-deltager

HÅNDBOLD:De positive problemer vælter ned over Nikolaj Jacobsen som regn på en træls november-dag. Den danske landstræner skal nemlig træffe en række svære til- og fravalg, når han skal udtage den kommende EM-trup. Jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der skal træffe de valg.

Set med nordjyske briller er der ingen tvivl om, at vi får lokale aktier i EM-truppen. Magnus Saugstrup og Simon Hald bør være selvskrevne med den friske indsats til Golden League i Norge i frisk erindring.

De to tidligere Aalborg-spillere har begge nået et niveau, der kvalificerer til begrebet international topklasse. Set med nordjyske briller er problemet bare, at de to tidligere Aalborg-streges suveræne spil ender med at koste en nuværende Aalborg-spiller muligheden for at komme til EM.

René Antonsen blev helt fejlagtigt præsenteret for et rødt kort i lørdagens kamp mod Frankrig, bedst som han var ved at komme ind i landsholdsrytmen. Det er synd og skam, for søndagens indsats mod Holland kan bare aldrig komme til at vægte ligeså meget, som en indsats mod verdens bedste håndboldnation. Hvis man isoleret set bedømmer Antonsens EM-chance på weekendens Golden League i Norge, så spillede han sig ikke tættere på en EM-plads.

Den ligger umiddelbart til Henrik Toft. PSG-spilleren var en af de etablerede spillere, der blev sparet i et hårdt OL-år. Han er lige nu et mulehår foran René Antonsen, der måske kunne have draget nytte af en Henrik Møllgaard ved sin side i Norge. De to har trods alt mange kilometer i benene sammen. Henrik Toft har den direkte fordel, at han ligesom Magnus Saugstrup kan ligge som den fremskudte spiller i et 5:1-forsvar.

Der er ingen tvivl om, at René Antonsen er i spil på grund af sit niveau i Champions League-kampene. Det stiller ham forrest i køen og foran spillere fra andre danske ligaklubber. Kommer der et afbud fra en af de etablerede stregspillere, så er Antonsen klar og et godt alternativ.

I det hele taget er det svært for Nikolaj Jacobsen at udtage den kommende EM-trup. Streg-positionen er blot en af flere, der er til debat på grund af voldsom stor kvalitet.

En anden position, der skaber grobund for panderynker, er målmandsposten. Der er fire klasseemner til tre pladser. Niklas Landin sikker mand i målet, så Emil Nielsen, Kevin Møller og Jannick Green skal fordele to pladser mellem sig.

Jeg tror Nikolaj Jacobsen vælger en anden løsning, end den jeg ville vælge. Jeg ville lade Kevin Møller sidde den her slutrunde over, fordi Jannick Green har gang i en fantastisk sæson i Magdeburg. Det samme har Emil Nielsen i Nantes, mens Kevin Møller er andetvalg i Flensburg.

Mit bedste bud er dog, at det bliver Jannick Green, der trækker det korteste strå, fordi han som type minder mest om Landin, og for alsidighedens skyld, vil Jacobsen gerne have nogle lidt andre typer som reserve for vores klare førstekeeper.

I det hele taget er der meget godt at sige om den danske bredde. Der er nemlig mange kvalificerede navne at tage af. For at sætte det i relief kan man blot kaste et blik på listen af navne, der ikke var med i Norge.

Rasmus Lauge var skadet. Det samme er Lasse Møller. De to ville være med, hvis de var skadesfrie og i form. Mikkel Hansen, Mads Mensah, Henrik Møllgaard, Lasse Svan, Niklas Landin og Henrik Toft manglede også, og alligevel vandt Danmark suverænt over et norsk hold med en storspillende Sander Sagosen og et fransk hold, der også sparede de mest rutinerede kræfter.

Man må bare konstatere, at fremtiden tegner meget lys for dansk herrehåndbold.