Analyse: Tydelige tegn på positiv udvikling i AaB-spillet - men målene mangler

FODBOLD:Unge Casper Gedsted sagde det fremragende i postmatch-interviewet med Nordjyske, da han meget ærligt og lige til fortalte, at han var irriteret over, at AaB ikke vandt træningskampen mod Esbjerg, der sluttede uden scoringer.

Der var ellers rigeligt med gode AaB-muligheder i løbet af de 90 minutter. Tættest på en scoring kom Louka Prip, da han bankede bolden på overliggeren. Kasper Kusk, der havde spillet den første time som højrekant havde også selv en stor chance, ligesom han havde serveret et par store muligheder for holdkammeraterne.

Derfor kan man roligt konkludere, at AaB i den grad har brug for en scorende angriber. Chancerne mod et sløjt Esbjerg-mandskab var til en overbevisende AaB-sejr, men effektiviteten var en udtalt mangelvare, og udfordringen bliver, at det næppe ændrer sig markant med den forhåndenværende besætning.

Kun Tim Prica har umiddelbart evner der peger i retning af en målscoringsfrekvens, der er en topangriber værdig i superligaen. Havde Kasper Kusk og Louka Prip været garanter for en god håndfuld mål, havde behovet for en målscorer ikke været helt så udtalt og synligt, som det er lige nu.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen

Nu skal det imidlertid ikke kun handle om de manglende mål, for de nuancerede briller vil vise, at det var en opløftende AaB-præstation i forhold til de temaer, der lige nu bliver terpet på træningsbanen.

Presspillet og særligt det hurtige genpres efter boldtab sad i skabet mod Esbjerg. Det var faktisk ret solidt. Det skabte lige netop det spilovertag og det chanceskabende udgangspunkt, som AaB-træner Martí Cifuentes havde ønsket sig.

At AaB ikke var i stand til at konvertere chancerne til mål er en helt anden snak. Generelt var opspillet og nærmere bestemt afspillet fra bagkæden frem i banen ganske godt. Det var dog behæftet med et par enkelte koncentrationssvigt. Esbjerg viste sig dog solidarisk, når det kom til den manglende skarphed, for nytilkomne Emil Holten kunne og burde nok have scoret for vestjyderne efter en AaB-fejl.

Det fjerner dog på ingen måde indtrykket af, at det var en spillemæssig fin indsats fra AaB. Der var gode takter fra flere af de unge folk. Blandt andet Jeppe Pedersen var meget energisk, hvilket også kan siges om Casper Gedsted, der fik en time på højrebacken.

De fans der vil se glasset som halvt tomt, vil altid kunne påpege, at AaB burde vinde over Esbjerg uagtet om det var en træningskamp. De AaB-fans, der ser glasset som halvt fyldt, vil henholde sig til, at spillet var godt, så man er på rette vej, og resultaterne er alligevel ikke vigtige, når der er tale om en træningskamp.

Det skal noteres, at AaB spillede 60 minutter med noget, der på et overtal af positionerne lignede reservespillere. Derfor er det meget godt klaret, at AaB gennem alle 90 minutter var det hold, der dikterede kampen via et effektivt presspil.

AaB-spillerne får muligheden for at gentage de positive takter i lørdagens testkamp mod Vejle, hvor man må forvente lang mere kvalificeret modstand, end den Esbjerg kunne byde ind med.