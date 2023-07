Analyse: VFF's point var ligeså godt, som præstationen var skidt

HJØRRING:Ambitionsniveauet fejler ikke noget i Vendsyssel FF, men spørgsmålene har været mange op til sæsonpremieren mod Sønderjyske.

Nordjyske har i de seneste uger løbende forsøgt at rangere holdene i 1. division, og her har både Vendsyssel FF og særligt Sønderjyske camperet i den sjove ende af listen, hvilket er blevet bakket op af diverse eksperter, der peger på Sønderjyske som førsteudfordrer til AaB.

Med andre ord var det lige på og hårdt for Vendsyssel FF, der trods en del transferaktivitet fortsat mangler at hente et par markante forstærkninger.

Bedømt på fredagens kamp, så er der brug for ret markante forstærkninger, hvis Vendsyssel FF over en hel sæson skal kunne bide skeer med et hold som Sønderjyske.

Efter første halvleg førte vendelboerne ganske vist, men meget symptomatisk for indsatsen, var Carl Langes mål ikke et resultat af godt Vendsyssel-spil. En skævert fra Atli Barkarson banede vej for en scoring, hvor Marcus Hannesbo i øvrigt fik sig en assist.

Scoringen indtraf efter 24 minutters spil, og den stod i skarp kontrast til det hidtidige kampbillede. Sønderjyske havde været bedst indtil da og var stort set også i resten af kampen.

Kort opblomstring

Vendsyssels føringsmål gav dog en kort opblomstring til hjemmeholdet, og Lasse Steffensen burde have bragt VFF på 2-0, da han kort efter fik en for ham kæmpe hovedstødschance.

Den ramte stolpen, og så overtog Sønderjyske ellers serveretten igen. Sønderjyderne var gang på gang i stand til at presse Vendsyssel langt tilbage på banen, og i alt for mange tilfælde måtte de hvidblusede spillere ud i en feberredning for at forhindre en åben chance til Sønderjyske eller for at blokere en afslutning.

Vendsyssel FF - Sønderjyske 1-1 (1-0) Fodbold, mænd

NordicBet Ligaen

Mål: 1-0 Carl Lange (24. minut), 1-1 Mads Agger (50. minut),

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup - Ayo Simon Okosun, Mattias Jakobsen (Victor Mpindi, 71. minut), Carl Lange - Lucas Jensen (Oscar Buch, 59. minut), Lasse Steffensen (Benjamin Smales Braithwaite, 71. minut), Marcus Hannesbo, (Oskar Øhlenschlæger, 86. minut).

Advarsler: Tobias Anker, Vendsyssel FF

Daniel Gretarsson, Sønderjyske

Daniel Gretarsson, Sønderjyske Tilskuere: 1425

Sådan noget går sjældent godt over tid, og ganske rigtigt fik Sønderjyske udlignet kort efter pausen. Vendsyssel-spillerne halsede ubehjælpsomt efter i anden halvlegs indledning, og det blev straffet, da Mads Agger udlignede.

Vendsyssels indsats var kendetegnet af en atypisk mangel på defensiv disciplin. Alt for ofte kom Sønderjyske i gunstige situationer som følge af dårlig positionering fra Vendsyssel-spillerne, der flere gange leverede graverende tekniske fejl.

Vendsyssel blev også flere gange fanget med alt for mange spillere højt i banen. Holdet knækkede over og lignede et serie 4-hold, hvor tre-fire spillere viste tydelige tegn på allergi overfor at havne på egen banehalvdel.

Den energiske tilgang til presspillet manglede, og det så generelt ud til, at VFF-spillerne havde svært ved at følge med.

Tobias Anker spillede en stor kamp for Vendsyssel FF. Foto: Lars Pauli

Markant udvikling

Mod forårets slutning vandt Sønderjyske 1-0 på en mindre genialitet af Emil Frederiksen. Dengang kunne Henrik Pedersen med rette være skuffet over, at man ikke fik point.

Denne gang kan han glæde sig over, at Vendsyssel fik et point med, for det var Sønderjyske, der havde klart mest at byde ind med, mens VFF mange gange var henvist til at stå og sparke bolden planløst væk.

Vendsyssel mødte et hold, der på stort set alle parametre var overlegen. Det afspejler resultatet ikke, men bortset fra det ene point og den gode moral, så er der ikke meget godt at sige om Vendsyssel FF, der spillemæssigt har meget at arbejde med. Særligt med tanke på, at Tobias Anker ligner en mand, der snart er fortid i klubben.

Måske var det en flot afskedssalut, men det var passende, for Tobias Anker var sammen med Mads Greve klart bedste Vendsyssel-spillere i en kamp, der gav flere spørgsmål end svar.

Sønderjyske ligner for sin del et hold, der over tid nok skal blive en oplagt kandidat til at rykke op. Sønderjyderne bekræftede forventningen om, at det er et stærkt mandskab til denne sæson trods den manglende sejr.

1-1 Vendsyssel FF og Sønderjyske.