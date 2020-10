Anbefaling: Fem sportsbegivenheder du bør se i weekenden

SPORT:Selvom Corona-pandemien stadig hærger, så er sporten for alvor kommet i gang igen, og denne weekend byder på masser af god underholdning - både på stadion, de steder, hvor man har mulighed for at komme det og også foran fjernsynet, hvor man stort set kan se sport døgnet rundt i denne weekend.

Her giver vi et bud på, hvad du kan vælge at bruge weekenden på, hvis du er til sport, og du ikke skal male hus, gøre rent eller på genbrugspladsen.

Fredag aften tørner Jammerbugt FC og Thisted FC sammen i Pandrup..Foto: Lars Pauli

Fredag kl. 19:00: Fodbold, lokalopgør i 2. division: Jammerbugt FC-Thisted FC

2. division er ekstremt afgørende i denne sæson, fordi mange af de danske fodboldrækker omstruktureres når sæsonen er slut, og derfor er det meget vigtigt at ligge i den øverste halvel, når sæsonen er slut.

Begge de nordjyske mandskaber har givet sig selv et godt udgangspunkt for at nå det mål, idet Jammerbugt FC topper rækken med maksimumpoint efter fem kampe, mens Thisted FC ligger på tredjepladsen med ni point.

Fredag aften tørner de to mandskaber sammen i Jetsmark, og det er et særdeles interessant opgør mellem rækkens bedste offensiv og rækkens bedste defensiv.

Den kan man altså godt vælge at bruge et par timer på.

Geraint Thomas er den store favorit til årets Giro d'Italia, der begynder lørdag med en enkeltstart omkring Palermo. Foto: Luca Bettini/AFP/Ritzau Scanpix

Lørdag kl. 12:00: Cykling, 1. etape i årets Giro d'Italia - Kanal 5

Cykelsæsonen skal nå et helt sæsonprogram på tre måneder. Blot 14 dage efter afslutningen på Tour de France begynder årets andet store etapeløb, når rytterne lørdag begiver sig ud på den indledende 15 kilometer lange enkeltstart mellem Monreale og Palermo.

Ineos-mandskabet skuffede fælt i Tour de France, hvor kaptajnen Egan Bernal gik helt ned i bjergene, og derfor jagter holdet revanche med kaptajnen Geraint Thomas, der vandt Tour de France for to år siden. Hans værste riveler bliver den tidligere vinder Vincenzo Nibali, hollandske Steven Kruijswijk, britiske Simon Yates og danske Jakob Fuglsang, der har lagt hele sæsonen an på succes i det italienske. Tre ugers spændende cykling venter forude.

Patrick Bamford er navnet på denne angriber hos oprykkerne fra Leeds UNited. Senest blev han matchvinder, da Leeds besejrede Sheffield United. Foto:Alex Livesey/Ritzau Scanpix

Lørdag kl. 18:00: Fodbold, Premier League: Leeds-Manchester City - 3+

Den engelske Premier League er stadig den mest underholdende fodboldliga i verden i denne skribents ydmyge mening, og en af grundene til det er den evige offensive fodbold.

Nyoprykkerne fra Leeds United lever fint op til den filosofi under ledelse af den argentinske træner Marcelo Bielsa, og i lørdagens kamp tager de imod sidste sæsons nummer to, Manchester City, der absolut også trives bedst, når bolden er på modstandernes banehalvdel.

Mens alle kender Kevin de Bruyne, Raheem Sterling og de øvrige Manchester City-spillere, så er det her en glimrende lejlighed til at kigge nærmere på Leeds-spillere som Patrick Bamford og højrekanten Helder Costa.

AaB tørner søndag sammen med AGF i klubbernes femte møde i 2020. Arkivfoto: Claus Søndberg

Søndag kl. 16:00: Fodbold, Superligaen AaB-AGF - Canal 9

AaB er kommet blandet fra start i den nye sæson i Superligaen, hvor de tre første kampe har budt på en af hver: en sejr, en uafgjort og et nederlag.

Anderledes positive vinde blæser der i AGF, hvor holdet er startet ud med syv point for de første tre kampe.

AaB har fået flere spændende nytilgange inden denne sæson, og søndag er den svenske angriber Tim Prica igen til rådighed efter at have overstået karantæne, efter han fik et rødt kort i sæsonpremieren i Lyngby. Kampen byder også på et gensyn med de tidligere AaB-spillere Patrick Olsen og Søren Tengstedt.

AaB'erne kan samtidig glæde sig over, at de i 2020 har haft et godt tag på konkurrenterne fra Aarhus. Tre af årets fire møder har nemlig givet nordjysk sejr.

Superstjernen LeBron James fra Los Angeles Lakers og Bam Adebayo fra Miami Heat er to af de store profiler i årets NBA-finaler. Foto: Kevin C.Cox/AFP/Ritzau Scanpix

Mandag kl. 01:30: Basketball, 3. NBA-finale Los Angeles Lakers-Miami Heat - TV2 SportX

Ligesom så mange andre sportsgrene blev den amerikanske basketballliga NBA lagt ned af corona, men ligaen fandt sin helt egen måde at løse problemet på.

Samtlige mandskaber blev indlogeret på Disney World i Florida, og her har holdene så spillet sig igennem slutspillet, inden de nu er i gang med finalerne.

Her mødes Los Angeles Lakers med superstjerne LeBron James og Anthony Davis, og den helt store overraskelse Miami Heat, der føres an af Jimmy Butler og de unge supertalenter Bam Adebayo og Tyler Herro.

Lakers vandt den første finalekamp i midtugen og er favoritter til at tage mesterskabet, men Miami kan sagtens drille. Og alle kampene i slutspillet indtil nu har været særdeles seværdige. Spillemæssigt har det nemlig været et af de bedste slutspil nogensinde.

God fornøjelse foran skærmen!