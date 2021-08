Anders fra Aalborg kender risikoen: Ondt i maven før Le Mans

LE MANS: Hvis du har prøvet at trykke speederen helt i bund på din bil, kender du garanteret følelsen af adrenalinsuset i alle kroppens årer og behovet for ekstrem opmærksomhed.

Der skal så lidt til, før det går galt.

Den risiko lever den 30-årige nordjyske racerkører Anders Fjordbach med, hver gang han går på arbejde for det nordjyske team High Class Racing.

Det skal han for alvor i weekenden, hvor han deler bil med Jan og Kevin Magnussen i årets største motorsportsbegivenhed, 24 timers-løbet i Le Mans.

Vejrudsigten varsler tør og varmt vejr for løbsdøgnet, hvor de hurtigste biler med topfart på den anden side af 300 km/t kommer til at tilbagelægge ca. 5200 kilometer på den 13,6 km lange asfaltbane, hvoraf knap ni kilometer består af offentlig vej, som til anledningen fornuftigt nok er spærret for almindelig trafik.

Topfarten under Le Mans kommer over 300 km/t. Foto: Gary Parravani/High Class Racing

Motorsport har gennem tiden oplevet utallige dødsulykker, og det legendariske løb i det nordvestlige Frankrig har krævet sine ofre siden den allerførste udgave i 1923.

22 racerkørere har gennem årene mistet livet på Le Mans, og skønt sikkerheden i international motorsport er øget enormt de seneste årtier, ligger seneste dødsfald på Le Mans blot otte år tilbage.

I 2013 kolliderede danske Allan Simonsen blot ni minutter efter starten med et autoværn i sin Alfa Romeo og døde siden af sine kvæstelser. Ulykken skete i Tertre Rouge-svinget umiddelbart før indgangen til Mulsanne-langsiden.

I 2013 døde den danske racerkører Allan Simonsen på Le Mans, efter at han blot ni minutter inde i løbet kolliderede med et autoværn. Dødsfaldet er det seneste i det legenadriske løb, hvor i alt 25 racerkørere har mistet livet siden det første løb i 1923. Foto: Francois Navarro/Reuters/Ritzau Scanpix

Nordjyske Tom Kristensen vandt sin 9. og sidste sejr på Le Mans i 2013 i det samme løb, som kostede landsmanden Allan Simonsen livet. Efter sejren var det en følelsesmæssigt stærkt påvirket Tom Kristensen, som dedikerede sejren til sin landsmand. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var det år, Tom Kristensen vandt sin 9. og sidste Le Mans-sejr og dedikerede sejren til Allan Simonsen, som blev 34 år og efterlod sig kæreste og en lille datter.

Vi kender risikoen, og det er vi nødt til at være afklarede med, inden vi kører et løb. Er vi ikke det, kan vi ikke køre. Anders Fjordbach, Racerkører, High Class Racing

Anders Fjordbach har også kæresten Sophie Asmussen og parrets lille søn Pablo.

- Ulykken husker vi alle. Men vi kender risikoen, og det er vi nødt til at være afklarede med, inden vi kører et løb. Er vi ikke det, kan vi ikke køre, ikke performe - så kan vi ingenting, fastslår Anders Fjordbach efter en uge med tests og træning på Cirque de la Sarthe, som banen i Le Mans er døbt.

Onsdag aften og torsdag aften handler det om kvalifikation og jagten på en god startplacering, og det er hurtigste omgang, som afgør det.

Anders Fjordbach på Le Mans onsdag. Foto: High Class Racing

Det er ikke angsten for farten og frygten for at kollidere med en af de de øvrige 61 biler på startlisten, der fylder hos Anders Fjordbach, når løbet skydes i gang lørdag kl. 16.

- Som sådan er der jo ikke forskel på Le Mans og alle andre løb. Det er de samme ingredienser, der skal til for at vinde det løb, som der skal til for vinde så mange andre. Men hvert år taler alle professionelle racerkørere så meget om det løb, og det, at der er snakkes så meget om det løb, er jo med til at gøre det legendarisk. Det er det, der gør ondt maven. I år er jeg så i den heldige situation, at jeg skal køre med Jan og Kevin, og det er et stykke dansk motorsportshistorie. Det lægger også ekstra pres på. Det giver også sug i maven, fastslår Anders Fjordbach.

Der er store forventninger og ambitioner knyttet til High Class-raceren med #49, der har Jan og Kevin Magnussen samt nordjyske Anders Fjordbach (th.) i cockpittet. Foto: Gary Parravani/High Class Racing

Og der er store forventninger til bil #49 fra High Class Racing og søsterbilen med #20.

Den bemandes af Dennis Andersen, amerikaneren Ricky Taylor og nordjyden Marco Sørensen, som efter seks Le Mans-deltagelser i GT-biler debuterer i en prototype, som han prøvede at køre for allerførste gang, da det nordjyske team for nylig testede på Paul Ricard-banen i Frankrig umiddelbart inden afgangen til Le Mans.

Marco Sørensen, 30-årig nordjyde, kører i år sit syvende Le Mans. Den dobbelte verdensmester i GT-serien har aldrig tidligere kørt en prototype på Le Mans, men i 2020 kom han på podiet efter en tredjeplads i LMGTE Pro-klassen - sikret sammen med landsmanden Nicki Thiim og briten Richard Westbrook i en Aston Martin med kælenavnet "The Dane Train". Foto: Gary Parravani/High Class Racing

De to nordjyske ORECA 07-racere kører med i LMP2-klassen, som med 25 tilmeldte vogne er feltets største og mest konkurrencetunge klasse.

LMP2-klassen i Le Mans 62 racerbiler er tilmeldt årets Le Mans. De kører i klasserne Hypercar, LMP2, LMGTE Pro og LMGTE Am. LMP2-klassen, hvor nordjyske High Class racing har to biler til start, er feltes største med 25 biler. Herunder startfeltet i LMP2-klassen med nummeret på bilen, navnet på teamet og teamets nationalitet: 1: RICHARD MILLE RACING TEAM, Frankrig 17: IDEC SPORT, Frankrig 20: HIGH CLASS RACING, Danmark (Pro/Am) Dennis Andersen, Ricky Taylor, Marco Sørensen 21: DRAGONSPEED USA, 22: UNITED AUTOSPORTS,England 23: UNITED AUTOSPORTS, England 24: PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN, USA 25: G-DRIVE RACING, Rusland 26: G-DRIVE RACING, Rusland 28: JOTA, England 29: RACING TEAM NEDERLAND, Holland 30: DUQUEINE TEAM, Frankrig 31: TEAM WRT, Belgien 32: UNITED AUTOSPORTS, England 34: INTER EUROPOL COMPETITION, Polen 38: JOTA, England 39: SO24-DIROB BY GRAFF, Frankrig 41: TEAM WRT, Belgien 44: ARC BRATISLAVA, Slovakiet 48: IDEC SPORT, Frankrig 49: HIGH CLASS RACING, Danmark, Anders Fjordbach, Jan Magnussen, Kevin Magnussen. 65: PANIS RACING, Frankrig 70: REALTEAM RACING, Tjekkiet 74: RACING TEAM INDIA Eurasia, Rusland 82: RISI COMPETIZIONE, USA Kilde: lemans.org VIS MERE

Teammanager Nikolaj Johansen er helt klar i mælet om ambitionerne for det nordjyske team.

- Vi skal have mindst én bil på podiet. Kører vi et fejlfrit løb, vil jeg være skuffet, hvis ikke begge biler er i konkurrence om en podieplads, fastslår Nikolaj Johansen.

Mens bilen med Jan og Kevin Magnussen og Anders Fjordbach er så stærkt besat på kørersiden, at de kun kan komme i betragtning til podiet i LMP2-klassen og i generalklassementet, så betyder Dennis Andersens status som såkaldt bronzekører i bil #20, at den bil får et tredje podium at køre for; nemlig ProAm-podiet.

10 ud af de 25 startende i LMP2-klassen kan dyste om de podiepladser.

Anders Fjordbach har selv store forventninger, men han tør ikke love en topplacering.

- Vi er yderst godt stillet, og teamet er bedre end nogensinde, Men der er hård konkurrence, og der er så mange parametre i et 24 timers løb, der kan påvirke resultatet. Én punktering kan sende dig ud af top 10. Det samme kan én kontakt med en anden bil eller en mekanikerfejl under pitstop.

- Det drejer sig om at holde tungen lige i munden og for Guds skyld ikke lave nogen fejl. Det vil faktisk være bedre at køre lidt langsommere, tage os lidt bedre tid under pitstop og så køre fejlfrit igennem. Gør vi det, er jeg sikker på, vi står godt, når de 24 timer er gået, siger Anders Fjordbach.