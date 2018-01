Andersen og Toronto smider føring og taber igen i NHL

ISHOCKEY: Den danske ishockeymålmand Frederik Andersen og hans klub, Toronto Maple Leafs, tabte natten til fredag 2-3 til Philadelphia Flyers i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Toronto var foran 2-0, indtil tredje periode begyndte. Men to hurtige scoringer fra Philadelphia betød, at resten af kampen blev en tæt affære.

Andersen stod en god kamp og lavede hele 34 redninger. Men da tiden i tredje periode løb ud, og stillingen stadig var 2-2, skulle de to hold ud i overtid.

Her scorede Philadelphia på en kontra efter kun 18 sekunder, og så måtte Toronto igen forlade isen som taber.

Den tidligere Frederikshavn White Hawks-målmand blev passeret, da Philadelphias Sean Couturier blev spillet helt fri foran mål og roligt kunne lægge pucken ind bag Andersen.

Det var fjerde nederlag i træk til Toronto, der ellers har haft en god sæson i NHL, hvor holdet ligger placeret på slutspilspladserne.

Toronto har 55 point for 47 kampe. Der spilles 82 kampe i den ordinære sæson i NHL. Det rækker til en femteplads i NHL’s Eastern Conference.

Lars Eller fik 18 minutter på isen, da Washington Capitals tabte 3-4 til New Jersey Devils. Kampen blev også her afgjort i overtid. Washington har 60 point for 46 kampe og ligger også til en slutspilsplads.

Dallas Stars vandt 2-1 over Columbus Blue Jackets og Oliver Bjorkstrand efter overtid og straffeslag. Bjorkstrand fik 15 minutter på isen.

Columbus har lige som Toronto 55 point for 47 kampe.

