Andersen redder to straffeslag i Toronto-sejr mod Vancouver

Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs slog natten til søndag Vancouver Canucks efter straffeslag i den bedste amerikanske ishockeyliga, NHL.

Den ordinære spilletid endte 2-2. Brock Boeser og Sam Gagner bragte Vancouver foran 2-0, før Auston Matthews og Tyler Bozak bragte balance i regnskabet.

Der blev ikke scoret i den forlængede spilletid, og så skulle kampen afgøres i straffeslag. Her scorede Toronto to gange, mens Vancouver kun passerede Andersen en enkelt gang.

Toronto hentede også en sejr i straffeslag natten til fredag, hvor Frederik Andersen snuppede fire forsøg mod San Jose Sharks, så Toronto vandt kampen.

Og den gode stime i straffeslag fortsatte for Andersen, der snuppede forsøg fra Brock Boeser og Thomas Vanek.

Dermed vandt Toronto Maple Leafs igen. Holdet ligger i den øverste del af Eastern Conference med 52 point for 43 kampe. Den regulære sæson består af 82 kampe.

Andersen stod hele kampen mod Vancouver og blev undervejs noteret for 34 redninger på 36 skud. Undervejs fik den danske målmand også en straf for at fælde Vancouvers Markus Granlund.

/ritzau/