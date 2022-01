AaB-målmand udlejes til FC Nordsjælland

FODBOLD:Målmand Andreas Hansen forlader superligaklubben AaB - i hvert fald som minimum i seks måneder.

I foråret bliver han udlejet til FC Nordsjælland, og Farum-klubben har også sikret sig en købsoption på Andreas Hansen, der har kontrakt med AaB til udgangen af 2023.

- Ingen er i tvivl om, at Andreas Hansen er en fremragende målmand, men hans udfordring i AaB har været og er i hvert fald stadig det næste halve år en endnu bedre Jacob Rinne, der jo som bekendt for nogle uger siden vandt Det Gyldne Bur som den bedste målmand i dansk fodbold, konstaterer AaB’s sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

- Med udlejningen sikrer vi Andreas spilletid på allerhøjeste niveau, og så tager vi en fælles vurdering igen efter sæsonen, siger Inge André Olsen.

Foto: Lars Pauli

26-årige Andreas Hansen står foreløbig noteret for 16 officielle kampe for AaB.

- Jeg ser frem til en ny udfordring, hvor jeg har udsigt til spilletid, hvis jeg gør mig fortjent til det, siger Andreas Hansen.

- Når vi kommer efter sæsonen må vi så evaluere på, hvor min fremtid skal være, for jeg er jo glad for at være i AaB, men ser også frem til nu at kunne gøre mit bedste for FC Nordsjælland, lyder det fra Andreas Hansen.

Udlejningen af Andreas Hansen betyder, at den talentfulde U/17-landsholdsmålmand Theo Sander indlemmes i AaB’s superligatrup.