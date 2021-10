Andreas Nielsen storsejrede mod sin tidligere klub - Det var tæt på livsnødvendigt

HÅNDBOLD:Der var ingen tvivl om, hvor vigtig lørdagens kamp mod Nordsjælland Håndbold var for Mors-Thy. Et nederlag til sjællænderne var lig med en placering som nummer sjok i HTH Herreligaen.

Så skidt gik det langt fra, da nordvestjyderne sejrede med hele 35-24.

- Det var tæt på livsnødvendigt, at vi vandt. Det var to point, som vi skulle have på hjemmebane og med fuld tryk i hallen. Der lå et pres på os, men vi kæmpede røven ud af bukserne og kørte dem døde.

- De var med i meget af tiden, og vi var kun foran med to ved pausen. Nordsjælland har en smal trup i øjeblikket og et par skader på nogle vigtige positioner, så vi vidste godt, at vi skulle ind og bringe noget energi og tempo til kampen, så vi kunne trykke dem døde, lyder det fra Andreas Nielsen, der efter fem år i Nordsjælland skiftede til Mors-Thy i sommer.

Cheftræner Niels Agesen gav nogenlunde samme analyse på, hvorfor Mors-Thy i anden halvleg kørte gæsterne over. Men han var i endnu højere grad stolt af, at holdet leverede så stor en præstation, selvom forsvarets styrmand blev skadet bare ét minut inde i kampen.

- Jeg syntes, at det var meget, meget fortjent. Vi var i ugen op til hårdt ramt, i og med at vi ikke havde mandskab til, at kunne træne det vi ville. Lindgren gik hurtigt ud med en skade, og derfra var vi kun ni spillere. De kæmpede og moste på, så kæmpe respekt til dem.

- Vi endte med at stå med et midterforsvar, hvor styrmanden var væk og Emil (Hansson, red.) fik to hurtige udvisninger. Det betød, at Axel Franzén og Andreas Nielsen stod ved siden af hinanden, og de havde ikke stået et eneste minut ved siden af hinanden. Det kommer de nok til igen, for de løste det rigtig fint. Jeg synes, det er billedet på, hvor stor en præstation, vi leverede, lyder det fra Niels Agesen.

Dermed fik Andreas Nielsen både masser af spilletid i forsvaret og i offensiven, hvor han tilmed bidrog med tre scoringer.

- Det er altid sjovt at vinde og endnu mere, når det er mod sin gamle klub. Jeg holder meget af Nordsjælland og menneskerne i klubben. Det er første gang, jeg laver et klubskifte i seniorregi, så det er altid lidt specielt, og jeg havde ekstra sommerfugle i maven, som dog hurtigt blev basket væk, da fløjten lød, siger Andreas Nielsen.

Cheftræner Niels Agesen havde også fokus på et spøgelse, som han mente var blevet italesat lidt for meget.

- Sidste år da klubben kvalificerede sig til Final4, tabte Mors-Thy otte kampe i træk. Det var meget vigtigt, at vi hurtigt fik vasket en gentagelse af det væk.

Med sejren og de to point rykker Mors-Thy Håndbold to placeringer frem til 12. pladsen.