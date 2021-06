Anfører bliver i Jammerbugt

FODBOLD:Christian Rye er også en del af Jammerbugt FC's hold, når klubben i den kommende sæson skal spille i landets næstbedste række, Nordicbet Ligaen.

Jammerbugt FC-anføreren har nemlig forlænget sin kontrakt med klubben for endnu et år – og så er han netop kåret til sæsonens spiller i den blå trøje, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg har først og fremmest haft et stort ønske om at fortsætte i klubben, så det har aldrig været i overvejelserne at skulle skifte til en anden klub i divisionerne. Jeg har også et civilt job, som jeg er meget glad for, så der har selvfølgelig været nogle overvejelser, i forhold til om 1. divisionsfodbold og den civile karriere kan hænge sammen. Det er egentlig baggrunden for, at vi i første omgang er blevet enige om en kortere kontrakt, forklarer Christian Rye.

Manager Bo Zinck glæder sig over kontraktforlængelsen med sin anfører og fremhæver den vigtige rolle, som årets spiller har i truppen.

- Der har været rigtig mange gode præstationer denne sæson, men Christian har været vigtig på rigtig mange parametre, og på den måde er han et naturligt valg. Både på og udenfor banen har han udført vigtige roller for os. Han har været vores styrmand og har gjort det rigtig godt. Han har leveret en stærk sæson og har fortjent kåringen som årets spiller, forklarer Bo Zinck og glæder sig over at råde over Christians Ryes kvaliteter for den kommende sæson også.

- Det siger sig selv, at dette er en vigtig forlængelse for os. Christian er som nævnt central for os både på og uden for banen. Han har en meget vigtig rolle at spille for os i NordicBet Ligaen også, og jeg er meget tilfreds med, at vi har været enige om at skulle fortsætte sammen mod nye og større udfordringer, siger Bo Zinck.