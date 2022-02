Se billederne: Lucas Andersen er i fremgang, mens portugiser er ude: Her er skadesstatus i AaB

FODBOLD:Siden maj er AaB's Lucas Andersen blevet holdt ude af en korsbåndsskade, men nu kan et comeback anes forude.

Anføreren har tidligere fortalt, at hans ambition er at få spilletid, inden 3F Superligaens grundspil er færdigspillet 20. marts, og den kurs ser ud til at holde.

Se flere billeder fra torsdagens træning nederst i artiklen.

Under torsdagens træning deltog Lucas Andersen næsten på lige fod med holdkammeraterne. Kun den sidste del af træningen var uden anførerens deltagelse.

- Lucas ser rigtig fin ud, og han har også selv en god fornemmelse, men der er ingen stress fra vores side, og han skal tage den tid, han behøver. Jeg er glad for at se Lucas tilbage på banen, men jeg tror absolut stadig, at der går nogle uger, inden han er kampaktuel, siger fungerende cheftræner Oscar Hiljemark.

De næste kampe bliver også uden Pedro Ferreira, der pådrog sig en skade under lørdagens træning.

- Han har fået en forstrækning i baglåret. Scanningen så dog bedre ud end frygtet, så vi ser positivt på det. Forhåbentligt får han et godt forløb, og så kan han måske være tilbage i løbet af nogle uger, siger Oscar Hiljemark.

Torsdagens træning var også uden offensivprofilen Louka Prip, men umiddelbart er der ingen grund til at frygte, at han ikke bliver klar til søndagens hjemmekamp mod Silkeborg.

- Louka er syg i dag, så han blev hjemme for at hvile sig. Forhåbentlig har han det bedre allerede i morgen, siger Oscar Hiljemark.