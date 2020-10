Anfører er røget på bænken i Hobro: - Det er dødssygt

FODBOLD:Jonas Brix-Damborg nærmer sig et 10-årsjubilæum som fodboldspiller i Hobro IK, men midtbanespilleren står i øjeblikket over for en ny udfordring.

I størstedelen af sin tid i den nordjyske klub har Brix-Damborg været sikker mand i startopstillingen, men i de seneste kampe i 1. division mod HB Køge og Kolding har anføreren været henvist til bænken.

- Det er helt ærligt dødssygt. Det er en ny situation for mig og selvfølgelig en, jeg lige skal bearbejde, men jeg synes egentlig, at jeg har tacklet det fint. Jeg forsøger stadig at bidrage med min erfaring, men jeg synes stadig, at jeg gør størst gavn på banen, siger Jonas Brix-Damborg.

Den 34-årige anfører har i første omgang trukket det korteste strå i konkurrencen om en plads på den centrale midtbane med Mikkel Mejlstrup Pedersen, Amel Mujanic og Christian Cappis.

- Vi er mange om buddet, men jeg hæfter mig ved, at jeg holder mig fit og træner godt. Jeg synes også, at jeg har gjort det godt, når jeg er blevet skiftet ind, så der skal nok blive brug for mig igen, siger Jonas Brix-Damborg.

Hobro IK med eller uden Jonas Brix-Damborg i startopstillingen tager i dag imod Esbjerg på DS Arena i et opgør, hvor de to superliganedrykkere skal forsøge ikke at komme for langt væk fra de to oprykningspladser. For Hobro er der tre point op til Fredericia på andenpladsen, mens afstanden for Esbjerg er et point mindre.

- Det er stadig få point, der skiller os, men skal vi op, hvor det er sjovt, skal vi vinde kampen, siger Jonas Brix-Damborg.