Anfører forlænger med Jammerbugt

FODBOLD:Jammerbugt FC får også i næste sæson glæde af midtbanespilleren Christian Rye.

Torsdag fortæller 2. divisionsklubben i en pressemeddelelse, at anførerens kontrakt er blevet forlænget med en sæson.

- Det har hele tiden ligget i kortene, at vi ville forlænge aftalen. Jeg får en tilværelse som advokatfuldmægtig til sommer, og hos Jammerbugt FC har jeg mulighed for at kombinere dette med fodbold.

– Derudover er jeg rigtig glad for at være i klubben, så der var faktisk ikke rigtig nogle overvejelser omkring forlængelsen. Jeg synes, at fremtiden for klubben ser lys ud. Der er ingen tvivl om, at samtlige klubber lige skal komme helskindet igennem denne tid. Omvendt er jeg sikker på, at klubben også står meget stærkt de næste mange år, siger Christian Rye.