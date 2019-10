Anfører går til stregen: - Man får tæv hele tiden

HÅNDBOLD:Der bliver givet og taget på stregen i den danske håndboldliga for herrer. En af dem som er kendt for at være en af de hårde hund i gamet, er Aalborg Håndbolds anfører René Antonsen. Det lægger han heller ikke selv skjul på i den nyeste udgave af NORDJYSKEs sportspodcast Arena, hvor han blandet andet fortæller om, hvordan han endte med at blive stregspiller, og hvad det kræver at begå sig både i de hjemlige haller og ude i Europa.

- Man får jo tæv hele tiden, og nogle gange kommer man hjem og ligner et blommetræ, det er helt vanvittigt, hvad man kan have af skader og blå mærker. Og hvis jeg får nogle tæv, giver jeg igen i den anden ende. Og det er det specielle ved os, der spiller på stregen, vi har det godt med hinanden, og kan godt lide at give hinanden nogle tæv, lyder blandt andet det fra René Antonsen i Arena.

Han har i podcasten selskab af EH Aalborgs manager Morten Secher, der efter at have været i flere jyske klubber, er vendt tilbage til Aalborg. Han fortæller blandt andet om ambitionerne om at få byen tilbage på landkortet indenfor kvindehåndbold.

Arena kan høres i Apple podcasts, Spotify, Podimo, SoundCloud mv.