Anfører scorede sjældent mål, da Hobro næsten sikrede sig mod nedrykning

FODBOLD:Noget så sjældent som en scoring fra anfører Jonas Brix-Damborg åbnede ballet, da Hobro IK tirsdag slog Skive med 3-0 og dermed snuppede den anden sejr i træk i 1. divisions kvalifikationsspil.

Sejren betyder, at det nu kun er i den alleryderste teori, at Hobro IK kan komme i nedrykningsfare. Der er nu otte og ni point ned til de to hold under nedrykningsstregen med tre spillerunder tilbage.

Hobro IK - Skive IK 3-0 (3-0) Mål: 1-0 Jonas Brix-Damborg (26. minut), 2-0 Gustav Kjeldsen (selvmål, 29. minut), 3-0 Hugo Andersson (45. minut) Advarsler: Mikkel Jespersen, Skive (11. minut), Jeppe Pedersen, Skive (17. minut), Mads Agger, Skve (49. minut), Jesper Bøge, Hobro (70. minut) Tilskuere: 1017 Hobros opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Hugo Andersson, Jesper Bøge (Frederik Dietz Nielsen, 85. minut- Alexander Baun, Mikkel Mejlstrup Pedersen (Christian Hørby, 85. minut), Jonas Brix-Damborg, Christian Cappis (Don Deedson, 74. minut), Jacob Tjørnelund - Danny Amankwaa (Amel Mujanic, 62. minut), Imed Louati VIS MERE

Skive fik ellers kampens første store chance efter 17 minutter, da Thomas Santos blev spillet fri efter et par kvikke kombinationer, men i Hobros mål var Adrian Kappenberger på plads med en fodparade.

I stedet var det Hobro, der kom på sejrskurs efter 26 minutter. Et hjørnespark fra Danny Amankwaa blev headet mod mål af Hugo Andersson, og tæt under mål var det Jonas Brix-Damborg, der fik dirigeret bolden det sidste stykke over stregen. Det var anførerens bare andet mål i sine 293 kampe og snart 10 år lange karriere i Hobro IK.

Tre minutter senere fik hjemmepublikummet på DS Arena mere at juble over, da Danny Amankwaa satte Jacob Tjørnelund op til et indlæg. Inde foran mål fik Imed Louati ikke ram på bolden, men det gjorde ikke noget, idet Skive-forsvareren Gustav Kjeldsen kom til at sparke bolden i eget net.

Kampen var mere lige, end cifrene antydede, men Hobro var bare skarpere foran mål. Således også i første halvlegs sidste minut, hvor det blev 3-0 til hjemmeholdet.

For anden gang scorede Hobro efter et hjørnespark, og for tredje gang var Danny Amankwaa involveret i et mål, da han sendte et hjørnespark ind i panden på Hugo Andersson, der denne gang blev noteret for målet.

I anden halvleg var Skive klart mest nærgående, men gæsterne manglede Hobros effektivitet. Tættest på en scoring var den indskiftede veteran Thomas Dalgaard, men han måtte se sit forsøg fra nært hold blive klaret af Adrian Kappenberger.

Hobros bedste tilbud i anden halvleg faldt i det 90. minut, da indskiftede Don Deedson serverede bolden for Imed Louati, der dog slet ikke fik ordentligt ram på sin afslutning.

Det betød dog mindre for Hobro, der kørte en meget sikker sejr hjem. Hobro kan endegyldigt sikre sig mod nedrykning på fredag, hvor der venter en udekamp mod Kolding.