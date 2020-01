Anfører starter året på skånekost: Se billederne fra den første AaB-træning

FODBOLD:AaB's superligaspillere vendte tilbage fra juleferie onsdag, og på menuen ved årets første træning stod diverse fysiske test.

De var dog uden deltagelse af anfører Lucas Andersen, der begynder året på skånekost, fordi han endnu ikke har overvundet den lyskeskade, han blev ramt af i efteråret.

- Den driller stadig en lille smule, så det ville nok ikke være det smarteste at skulle ud i fuld sprint og den slags, konstaterer Lucas Andersen.

Lyskeskaden holdt Lucas Andersen ude i en måned i efteråret. Siden vendte han dog tilbage og fik spilletid i de sidste 10 kampe inden vinterpausen, selv om han stadig var mærket af skaden.

- Jeg spillede med et lille problem. Jeg forsøgte at presse mig selv til at komme ud over det, fordi jeg tænkte, at jeg kunne give den god ro i ferien og komme over det på den måde, men det viser sig så, at det ikke helt er tilfældet, siger Lucas Andersen.

Se masser af fotos fra årets første AaB-træning her:

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Han regner dog med at være helt klar, når forårssæsonen i 3F Superligaen sparkes i gang 16. februar med en udekamp mod Silkeborg.

- Jeg tænker ikke, at det bliver et problem. Der er 39 dage til sæsonstart, og jeg regner med, at vi får styr på det her hurtigst muligt, og så er der god tid til at blive helt klar, siger Lucas Andersen.

AaB spiller den første testkamp 21. januar ude mod AGF, men allerede fredag gælder det indendørsstævnet KMD Cup i Odense.