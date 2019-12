Anfører stopper i Mors-Thy: Skulderoperation satte ham ud af spillet

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbolds anfører Søren Nørgård er fortid i klubben. Han stopper med udgangen af denne sæson. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Sportschef i Mors-Thy Håndbold Henrik Hedegaard er ærgerlig over udgangen på Søren Nørgårds tid i Mors-Thy Håndbold.

- Søren Nørgård har på ganske kort tid spillet og charmeret sig ind hos alle i og omkring Mors-Thy Håndbold, og han har været en glimrende leder på sin egen stilfærdige, men slagkraftige facon. Det er brandærgerligt, at det er en skade, som sætter en stopper for Nørgårds tid i Mors-Thy Håndbold, siger sportschefen.

Og det er da også en delt Søren Nørgård, der kigger tilbage på sin tid i Mors-Thy Håndbold.

- Jeg har været glad for at være i klubben. Mine to sæsoner har været vidt forskellige og spændende på hver deres måde, og især den nuværende sæson går jo helt fantastisk. Jeg var sindssygt stolt over at blive udnævnt til holdets anfører, og jeg havde glædet mig til at udfylde den rolle, og det er klart, at min skade, en operation og en lang pause er en bet i forhold til både mine og klubbens planer. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, og om der er mere håndbold i mig - det må tiden vise, siger Søren Nørgård.