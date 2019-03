Anførerbindet tilbage på Würtz i Næstved

FODBOLD: Der er fire ændringer på det AaB-mandskab, der torsdag aften er kørt til det sydsjællandske for at forsøge at spille sig videre til pokalsemifinalen på bekostning af 1. divisionsholdet Næstved.

I forhold til den seneste superligakamp mod Brøndby er Patrick Kristensen, Jakob Ahlmann, Oliver Abildgaard og Frederik Børsting helt ude af truppen med småskader. Det giver i stedet plads til Kristoffer Pallesen (højre back), Philipp Ochs (venstre back), Rasmus Thellufsen (venstre kant) og Rasmus Würtz (defensiv midtbane). Sidstnævnte har dermed atter anførerbindet på.

I aften gælder det kvartfinalen i Sydbank Pokalen. Jacob Friis har valgt disse 11 startere. Er du ikke draget til Næstved, kan du se kampen på TV3 Sport. God kamp. #SydbankPokalen #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/Pu9EiJc2sA — AaB (@aabsportdk) 14. marts 2019

Der er kampstart kl. 18.00 på Næstved Stadion.