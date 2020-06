Anføreren er tilbage og ung angriber får startdebut: Her er AaB's opstilling mod FCK

FODBOLD:AaB-træner Jacob Friis har foretaget flere ændringer i offensiven på det hold, der onsdag aften skal forsøge at hente de første point i 3F Superligaens mesterskabsslutspil, når det gælder en udekamp mod FC København.

Anfører Lucas Andersen er tilbage i startopstillingen efter at have afsonet karantæne i søndagens nederlag til FC Midtjylland og får i forreste kæde selskab af unge Søren Tengstedt, der for første gang starter på banen for AaB i en superligakamp.

Det betyder, at Oliver Klitten ryger ud på bænken, mens Kasper Kusk er blevet hjemme i Aalborg på grund af en nærtforstående familieforøgelse.

Også i forsvaret har Jacob Friis lavet en ændring. Rutinerede Patrick Kristensen får en efterhånden sjælden startplads på bekostning af Jakob Ahlmann.

Hos FC København starter de to tidligere AaB'ere Mikkel Kaufmann og Nicolaj Thomsen på bænken.

Der er kampstart i Telia Parken klokken 20, og du vil kunne følge kampen i en liveblog herunder.