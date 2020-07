Anføreren så rødt: Vendsyssel tabte igen til et tophold

FODBOLD:Vendsyssel FF har et svært kampprogram mod slutningen af NordicBet Ligaen.

Fredag i sidste uge tabte holdet til topholdet Vejle, og tirsdag aften var det så rækkens nummer to, der kunne hente tre point imod vendelboerne i en meget underholdende kamp.

På grund af skader måtte Vendsyssel igen stille med den unge keeper Mads Sylvan Jensen, og han kom i skudlinjen straks start, da Tobias Bech testede ham fra en spids vinkel. Returen røg lige ud i fødderne på Mikkel Agger, men han sparkede den store chance i sidenettet.

Kort efter kom hjemmeholdet dog foran på et meget tyndt straffespark. Christian Sørensen kom ind i feltet, hvor han mistede balancen efter en minimal berøring fra Jeppe Svenningsen og Jakob Bonde bragte hjemmeholdet i front.

Allerede et minut senere havde Vendsyssel dog bragt balance i regnskabet mellem de to VFF-klubber. Han fik fat i nedfaldet fra en dødbold fra Daniel Christensen, og med et drøn af en halvflugtningen sendte han kuglen over i det fjerne hjørne. Et fremragende mål.

Viborg havde dog fortsat de største chancer og var uheldige med ikke at komme i front efter en god solotur fra Tobias Bech, der ramte indersiden af stolpen.

I overtiden af første halvleg kom Viborg dog i front, da Mikkel Agger lykkedes med at komme å ydersiden af Søren Henriksen og med et fladt spark sendte han bolden under Mads Sylvan Jensen, der nok kunne have set bedre ud i den situation.

Anden halvleg skulle dog vise sig at blive meget dramatisk. Vendsyssel havde ført en god chance for at udligne, da holdet erobrede bolden efter en giftig pasning i egne rækker fra Viborg-keeperen. Men Morten Knudsens afslutning endte lige på målmanden.

Og knap et kvarter inde i halvlegen gik det så helt galt for Vendsyssel. Anfører Søren Henriksen havde haft en duel med Mikkel Agger, som endte uden dom. Efterfølgende følte Søren Henriksen, at Mikkel Agger sparkede ud efter ham, og derfor svingede han kort efter armen ud i ansigtet på angriberen, og det så linjedommeren. Selvom det ikke var den største kontakt, var det stadig dumt af anføreren.

Rødt kort til Søren Henriksen, og Jakob Bonde udnyttede igen straffesparket til at bringe Viborg i front med 3-1.

Derfra gik kampen mere i stå, og Vendsyssel kunne indse, at det var blevet til det tredje nederlag på stribe. Mads Aaquist gjorde det ti 4-1 kort før tid på et glimrende direkte frispark.

Vendsyssel ligger fortsat nummer seks i landets næstbedste række.