Anføreren sikrede Hobro sent point, men ny angriber fik mareridts-debut

FODBOLD:Mikkel Mejlstrup Pedersen sikrede søndag Hobro IK et enkelt point i udekampen mod HB Køge, da hans sene udligning på straffespark gjorde det til slutresultatet 1-1.

Dermed har Hobro dog fortsat sæsonens første sejr til gode, idet de første tre kampe har givet to point.

HB Køge - Hobro IK 1-1 (0-0) Mål: 1-0 Effiong Nsungusi (74. minut), 1-1 Mikkel Mejlstrup Pedersen (straffespark, 86. minut) Advarsler: Marius Elvius, HB Køge (45. minut), Jakob Hjorth, Hobro (61. minut), Nemanja Cavnic, HB Køge (88. minut) Hobro IK's opstilling (3-4-3): Adrian Kappenberger - Jakob Hjorth (Frederik Dietz, 76. minut), Simon Jakobsen, Jakob Hjorth - Mathias Haarup, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Sebastian Avanzini (Mathias Nygaard, 76. minut), Jacob Tjørnelund - Don Deedson, Justin Shaibu (Thomas Junge, 20. minut), Danny Amankwaa (Oliver Klitten, 65. minut) Tilskuere: 1235 VIS MERE

Hobro kunne søndag middag præsentere en ny forstærkning i form af Justin Shaibu, og den tidligere Brentford-angriber strøg direkte ind i himmerlændingenes startopstilling. Den nyindkøbte angribers debut endte dog som et mareridt, da han allerede efter 20 minutters spil måtte lade sig udskifte med en skade i baglåret.

I en meget chancefattig første halvleg var det dog alligevel Hobro, der var farligst. Efter 21 minutters spil havde Mikkel Mejlstrup Pedersen et nærgående frisparksforsøg, der strøg lige forbi mål.

Efter en halv times spil fik Don Deedson foræret en god mulighed, da HB Køge-målmand Oskar Snorres udspark havnede lige i fødderne på haitianeren, hvis svage afslutning dog ikke var noget problem for HB Køge-målmanden.

Efter 42 minutters spil var HB Køge til gengæld meget tæt på føringen på holdets første reelle mulighed, men fra en lidt spids vinkel sparkede Marius Elvius snert forbi mål.

I begyndelsen af anden halvleg havde hjemmeholdet et boldmæssigt overtag. Chancerne var få, men efter godt et kvarters spil fik HB Køge dog en god omstillingsmulighed.

Emilio Simonsen vandt en duel med Sebastian Avanzini midt på banen og sendte bolden videre til Effiong Nsungusi, der fra kanten af feltet dog sendte sin afslutning forbi mål.

Få minutter senere fik Hobro til gengæld en fin mulighed. Et godt skifte fra venstre fandt Mathias Haarup i en god position i den modsatte side, og han lagde bolden til rette for indskiftede Thomas Junge, hvis afslutning dog blev blokeret.

Kampens hidtil største chance tilfaldt dog HB Køge efter 69 minutters spil. Efter et indlæg fra venstre side stod Bruninho helt fri midt for mål, men brasilianeren headede den store chance forbi mål.

Med godt et kvarter igen lykkedes det dog hjemmeholdet at få en efterhånden fortjent føring. Simon Jakobsen fejlbedømte en lang aflevering, og bag ham stod Effiong Nsungusi helt fri og klar til at sendte bolden ind bag Adrian Kappenberger.

HB Køge havde også muligheden for at gøre det til 2-0, men fire minutter før tid var det i stedet Hobro, der svarede godt igen. Don Deedson blev nedlagt i straffesparksfeltet, og fra 11 meter var anfører Mikkel Mejstrup Pedersen sikkerheden selv.

I slutfasen var Hobro tættest på sejren, men Don Deedsons gode forsøg sneg sig lige forbi mål.