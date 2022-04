Angrebsprofil forlader White Hawks

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks' angriber, Nikolaj Krag-Christensen, skifter fra den kommende sæson til ligakonkurrenterne hos Sønderjyske. Dermed mister nordjyderne en offensiv profil, som gennem tre sæsoner har lavet 81 point for White Hawks.

I en pressemeddelelse bekræfter Sønderjyskes cheftræner og tidligere White Hawks-træner, Mario Simioni, skiftet, som tidligere har været på rygtebasis.

- Han har fået en god hockeyopdragelse i Rødovre og har siden samlet masser af erfaring fra blandt andet sine ophold i Sverige og Finland. Siden har han udviklet sig til at være blandt de danske profiler i Metal Ligaen, hvor han har produceret godt med point. Vi er sikre på, at han kan fortsætte sin gode udvikling i SønderjyskE, og vi glæder os til at se ham i aktion efter sommerferien, udtaler han.

Den 23-årige forward har sin ishockeyopdragelse i Rødovre og har derudover repræsenteret Rungsted Seier Capital i den danske liga, indtil han skiftede til Frederikshavn White Hawks i 2019.

- Jeg forventer med mit skifte at blive en endnu bedre ishockeyspiller, og forhåbentlig kan jeg være med til at bringe holdet tættere på en guldmedalje næste sæson. Nu glæder jeg mig bare til at komme i gang, lyder det fra angriberen.