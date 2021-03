Angrebsveteran sænker Vendsyssel i bundgyser

FODBOLD:Vendsyssel FF har igen nedrykningsspøgelset på tætteste hold. Søndag tabte nordjyderne nemlig hjemme til Skive, der indtager sidstepladsen i 1. division.

Dermed er kampen for overlevelse helt åben i landets næstbedste række.

Selvom Vendsyssel i lange perioder sad på spillet, var det skibonitterne, der scorede opgørets enlige mål. Det gjorde erfarne Thomas Dalgaard, hvilket bringer cheftræner Michael Schjønbergs tropper på fem kampe i streg uden sejr.

Vendsyssel FF - Skive IK 0-1 Mål: 0-1 Thomas Dalgaard (45. minut) Advarsler: Muhammed-Cham Saracevic, Vendsyssel (43. minut), André Bjerregaard, Skive (69. minut), Dusan Jajic, Vendsyssel (90. minut) Opstilling, Vendsyssel FF (3-5-2): Fabian Ehmann - Thomas Christiansen, Anders Bærtelsen, Jeppe Svenningsen - Tiemoko Konaté, Dusan Jajic, Jelle van der Heyden, Zander Hyltoft, Henri Järvelaid - Muhammed-Cham Saracevic, Mikkel Agger VIS MERE

Vendelboerne havde et klart overtag i kampen, men hjemmeholdet formåede ikke at gøre sig farlige trods den markante boldbesiddelse. Efter et kvarters spil kom Mikkel Agger dog til en markant chance.

Tiemoko Konatés indlæg fra siden sendte angriberen nært forbi venstre stolpe.

Efter en halv time var gæsterne tæt på at bringe sig foran, da André Bjerregaard kom igennem på en friløber med Thomas Dalgaard på sin side. Men Vendsyssel-keeper Fabian Ehmann pressede Skive-spilleren til at sparke forbi mål.

Få minutter senere kom Mikkel Agger igen til en chance, da han sparkede lige på Marcus Bobjerg på mål.

Lige inden pausen kom Skive på overraskende vis foran, da Frederik Mortensen fangede Fabian Ehmanns udspark og sendte direkte ind til Thomas Dalgaard på kanten af feltet. Herfra udplacerede den 36-årige angrebsveteran østrigeren i Vendsyssel-målet.

Det blev et afgørende punkt i kampen, hvor Skive i anden halvleg stod stærkt defensivt og kun gjorde det sværere for nordjyderne at bryde kampens gang. Til gengæld kom skibonitterne flere gange igennem på omstillinger, som flere gange gav optræk til en udbygning af føringen.

I overtiden appellerede hjemmeholdet for straffespark, da Dusan Jajic blev skubbet i ryggen i feltet. Men dommer Mikkel Redder var ikke enig med vendelboerne.

Med kampen har Vendsyssel kun ét point ned til Kolding på 11. plads og to ned til Skive på 1. divisions bundplacering.