Anfører afgjorde sin sidste kamp for Fortuna Hjørring

HJØRRING:Efter tre ligakampe uden sejr fik Fortuna Hjørring en forløsende afrunding på kalenderåret 2022, da cheftræner Bo Zincks tropper vandt 1-0 over Sundby Boldklub i Gjensidige Kvindeligaens sidste kamp for året og sidste grundspilskamp for sæsonen.

Camilla Kur scorede allerede efter fire minutter i angriberens sidste kamp for Fortuna Hjørring, inden hun flytter til England og tilslutter sig sin mand, den tidligere Fortuna-træner, Brian Sørensen. Hendes mål scoring kom efter en dyb aflevering fra Mathilde Carstensen. Den tog angriberen til sig og sendte bolden forbi en fremadstormende Sundby-keeper, mens to forsvarsspillere passede den afgående Fortuna-anfører op.

Det tidlige mål grundlagde sejren mod oprykkerne fra Sundby. Nordjyderne kæmpede dog med at komme frem til de helt farlige angreb, og dermed var kampen åben helt til sidste minut.

Fortuna Hjørring høstede 22 point i grundspillets 14 kampe, og det rækker til en tredjeplads bag mestrene fra HB Køge og rivalerne fra Brøndby, inden slutspillet begynder til foråret.

Tredjepladsen blev snuppet for næsen af FC Thy-Thisted Q, som tabte med 1-2 på hjemmebane mod Brøndby og dermed må nøjes med fjerdepladsen ved grundspillets afrunding.