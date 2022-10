Angriber er frosset ude i AaB: Derfor ser Hamrén bort fra Makaric

FODBOLD:Milan Makaric har endnu ikke spillet ét minuts førsteholdsfodbold under Erik Hamrén. Senest var serberen end ikke med til pokalopgøret i Vanløse, selvom der kun var udtaget 19 ud af de 20 mulige spillere i kamptruppen.

I stedet fik angriberen lov til at pleje sin fysik. Det fortæller cheftræneren.

- Milan havde bedre af at være hjemme og træne samt få fysikken på plads. Jeg syntes, at han havde bedre af at blive tilbage og hjemmetræne. Jeg vil ikke gå ind på det specifikke, men jeg synes, at der blev udtaget spillere, som var bedre, siger Erik Hamrén.

Selvom der var en plads i bussen, så han altså ingen grund til at tage Milan Makaric med til kamp mod 3. divisionsholdet i tredje runde af DBU Pokalen.

- I Vanløse brugte vi seks indskiftninger, eftersom den gik i forlængelse, men vi havde stadig andre spillere på bænken, som ikke spillede. Vi havde masser af offensive spillere på bænken, og vi skal ikke have for mange med, siger cheftræneren.

I tirsdagens pokalopgør var det udelukkende U19-forsvarsspilleren Emil Nymann og den nytilkomne, svenske reservekeeper, Oscar Linnér, som ikke fik spilletid. Det gjorde samtlige offensivspillere i truppen dog - eksempelvis indskifterne Marco Ramkilde og Anosike Ementa, der erstattede Oliver Ross og Louka Prip i offensiven.

Langt fra startplads

Siden den tidligere mestertræner kom tilbage som erstatning for Lars Friis, er der indført flere aspekter omkring holdet, som svenskeren har været kendt for, sidst han var i Aalborg. Fedtmålinger, mere fokus på kost og en øget disciplin har således været nogle af de virkemidler, som er taget i brug for at hjælpe AaB væk fra bunden i Superligaen.

Det kan have indflydelse på Milan Makaric' position på holdet. Til AaB's træningspas lørdag formiddag lignede han heller ikke en af de udvalgte til en startplads frem mod mandagens opgør mod Viborg i 3F Superligaen.

Angriberen har én gang været i kamptruppen under Hamrén. Det var til kampen mod AC Horsens, hvor han dog ikke kom på banen. I første opgør under svenskeren, ude mod AGF, blev Makaric meldt ude grundet familiære årsager i hjemlandet.

Fåmælt om udvikling

Nu er det mere end fem uger siden, at Milan Makaric senest spillede for AaB. Cheftræneren vil dog ikke fortælle, hvorvidt han siden har kæmpet sig tættere på en plads på holdet.

- Jeg ved det ikke helt. Jeg udtager de spillere, som jeg finder bedst for holdet. Så må vi se, om han er med eller ej, siger han.

Er det af disciplinære grunde, at Milan Makaric ikke spiller?

- Nej, det er det ikke. Jeg synes bare, at der findes spillere, som er bedre, lyder det kontant fra Erik Hamrén.

I mellemtiden er angriberen Kasper Høgh kommet tættere på kampform, efter han i privat regi led en slem hovedskade tilbage i august. Han træner således fuldt med igen.

Milan Makaric har kontrakt med AaB frem til 2025. Han kom til AaB i sommeren 2021 fra serbiske FK Radnik og blev dengang anslået til at have kostet knap fire millioner kroner af flere medier.