Angriber er på vej væk fra AaB

AALBORG:Kasper Høgh ser ud til at blive første offer i AaB's forsøg på at slanke truppen.

Mandag skrev BT, at angriberen er tæt på at blive lejet ud til norske Stabæk, og det stemmer overens med Nordjyskes oplysninger.

De to klubber er enige om en lejeaftale af et års varighed, og Stabæk har samtidig sikret sig en købsoption på Kasper Høgh, der ellers har kontrakt med AaB helt frem til sommeren 2026.

22-årige Kasper Høgh, som AaB købte i Hobro IK for et år siden, var ikke til stede ved mandagens AaB-træning, fordi han er rejst til Norge for at besigtige forholdene i sin potentielt kommende klub.

Stabæk rykkede i den forgangne sæson op i den bedste norske række, og går aftalen med Kasper Høgh i orden, vil han således være til nordmændenes rådighed i hele den kommende sæson, der sparkes i gang med en hjemmekamp mod Odds BK 10. april.

I Stabæk kan Kasper Høgh blive holdkammerat med den tidligere AaB'er Kasper Pedersen, der har spillet for klubben siden sommeren 2021.

Nordjyske har forgæves forsøgt at træffe AaB's fungerende sportschef, Thomas Bælum, for en kommentar.

Mens Kasper Høgh ikke var til stede ved mandagens AaB-træning, havde den til gengæld deltagelse af Marco Ramkilde, Rasmus Thelander og Lars Kramer, der på grund af enten sygdom eller småskavanker ikke var i aktion i fredagens testkamp mod FC Fredericia.

På grund af sygdom var Kristoffer Pallesen og Daniel Granli til gengæld ikke på træningsbanen mandag.